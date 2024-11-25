Unuttuk değil mi?

Ne zaman Irak'ın perişan edilmesinden bahsetmeye kalksam, dinleyenlerin aklına hemen 20 Mart 2003'te başlayan işgal geliyor...

"İnsanın hegemonyaya karşı savaşı, hafızanın unutuşa karşı savaşıdır" diyenler boşuna etmemişler bu lafı...

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OysaHer şey oradadır...ABD ve uydularının suyu yavaş yavaş ısıtma taktiği mesela...Sabırla bir "özne kurmak...Ve onu uzun bir hatalar zincirine mahkum edip nefret abidesi haline getirmek...Sonra da global bir onay çerçevesinde hesabını görüvermek...

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Hatırlayalım mı?Tam 8 yıl süren sefil bir savaş...Bu arada Körfez ülkeleri petrol fiyatını düşürüyor, Irak'ın temel gelir kaynağı borçlarını karşılayamaz hale geliyordu.Oldu bittiyle kalır sandı, oysatı.Eh, BM ister istemez ayağa kalkacaktı, öyle oldu.Sonra "Koalisyon kuvvetleri" oluşturuldu veÇok hızlı bir harekattı.Irak, Kuveyt'ten çekildi.3 Mart 1991'de ateşkes yapıldı...Bitti mi peki?Hayır!Sonrası yalan iddialar ve taktik med-cezirlerlekadar uzandı.

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Hegemon geçmişte tutmuş planlarını asla terk etmez.aynı model uygulanır,şüpheniz olmasın!Mesela Çin'in Tayvan'ı işgaline karşı çıkılıyor sanıyorsanız, aldanıyorsunuz...Aslında Çin'in bu ""yı yapması isteniyor...

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Biliyorum, biliyorum...

Bizim Türkçe'yi yabancı gibi konuşan nevzuhur ekran profesörlerimiz şu yazımı okusalar küplere binerler...

Hafızayı böyle kurcalamaya ne gerek var diye homurdanacaklardır.

Umurumda değil!

ABD'yi okşayıp duran adamlara hiç saygım yok!

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NOT DEFTERİ



Geçmiş hayat doludur, bu yüzden kızdırır, yaralar, o kadar ki, bu yüzden onu yok etmek ya da yeniden yaratmak isteriz. (MILAN KUNDERA / Gülüşün ve Unutuşun Kitabı)