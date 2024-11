Her akşam TV karşısına geçip haber ve yorumları izliyorsanız biliyorsunuzdur...

Pazarda semizotunun fiyatının 49 liraya çıkmış olmasıyla moraliniz bozulmuş ve hiç haberlerle ilgilenmemişseniz, bilmiyorsunuzdur...

Olay şu...

ABD, daha önce Ukrayna'ya verdiği uzun menzilli füzelerin Rusya'ya karşı kullanılmasına izin verdi...

Ukrayna da hemen uygulamaya geçti.

Putin yine nükleerle tehdit etti.

Bundan sonrası gerçekten kritik...

Her an şoke edici gelişmeler olabilir.

***

Şimdi tezler havada uçuşuyor.diyen var...diyen var...Lakin kimse demiyor ki...Bütün olup bitenler gerçekten Biden'ın, Trump'ın, şu kişi veya bu partinin başının altından çıkıyor olabilir mi?

***

Şu noktayı önce bir kez daha kalın biçimde vurgulayalım...Küreselci oligarşi, Avrasya ve Ortadoğu'da silahların yüksek ısısını tercih etti ve planlarını yürürlüğe koydu.Biden ve ekibini bu plan için kullandılar.Ama unutmayın!Sahnedekalır; aktörler ve dekor değişebilir.

***

Ortadoğu'da ne olacak peki?Geçen gün yazmıştım, bir daha yazayım...Araplar ilk Trump döneminde uysallaştırıldılar, bunu biliyoruz.ABD şimdi parantezi kapatmak istiyor; yani (burayı dikkatle okuyun isterim)Senaryo da ona göre kuruldu.Kendisine yapılan suikastın bile arkasında İran'ın bulunduğuna inanıyor ya da inanmış gibi yapıyor...

***

Şu notu da koyayım, sonra üzerine konuşuruz...

Bölgemizde iki ülkenin belirleyici karakteri yükselecek.

Biri Türkiye...

Diğeri, beğensek de beğenmesek de Suudi Arabistan.

***



NOT DEFTERİ

İnsanın dostlara ihtiyacı vardır; fakat insan gerçeği kendi başına keşfetmeyi, güzelliği yalnız başına bulmayı, kendisi ile yaşamayı da öğrenmelidir. (İBN TUFEYL / Hay Bin Yakzan)