Bizim ekran profesörlerinin güvendiği şeye bak!..
Trump "Savaş kötü şey" demiş, ona güveniyorlarmış, bu yüzden savaş tamtamları bir ay sonra susarmış...
Yahu insan bu konularda bir laf etmeden önce dönüp geçen yüzyılın iki büyük savaşının arifesine bakmaz mı?
Kimler "En kötü barış bile daha iyidir" diye diye savaşa koşar adım gittiler...
Gülüp geçeceğim ama öyle günlerde değiliz...
***Birleşik Krallık Başbakanı Richard Chamberlain'i bilir misiniz?
***Bir de "Avrupa ekonomisi ciddi biçimde bozuldu, Almanya'da bile işsizlik artacak, bu şartlarda kimse savaş çıkarmayı göze alamaz" diyen uzmanlar(!) var...
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Velhasıl...
Durum ciddidir.
Savaş çıkar, çıkmaz; ayrı konu ama ciddi biçimde telaffuz edilmeye başlanması hafife alınamaz.
Cumhurbaşkanımız yerden göğe haklıdır; bu koşullarda milli birliğimiz her şeyden daha önemlidir.
Ancak şunu da ekleyeyim:
Ekonomik sıkıntıların "sade vatandaş" üzerindeki yükü mutlaka hafifletilmelidir.
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NOT DEFTERİ
Tüketicilik, insanları denetim altına almak için bugüne kadar bulunmuş en büyük araçtır. (J. G. BALLARD / Öteki Dünya)