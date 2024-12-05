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HAŞMET BABAOĞLU
05 Aralık 2024, Perşembe HAŞMET BABAOĞLU

Kurşun kulağı sıyırınca...

"Tanrım, bu adam ne aptal biri!" diyordu Trump için...
Hatta 2016'da bir radyo konuşmasında Trump'ın Hitler'i andırdığını söyleyecek kadar ileri gitmişti.
Eh, önce felsefe ve siyaset bilimine merak sarmış, sonra Yale'de hukuk okumuş biri için kültürel bir emir gibiydi böyle düşünmek...
Sonra?
İşte ondan sonrası dünyayı "çekip çeviren" güçler hakkında fikir verecek kadar ilginç ve hızlı bir dönüşüm...

***

Trump'ın kulağını sıyıran kurşunu hatırlıyor musunuz?
13 Temmuz'du tarih...
Suikast mıydı, neydi, arkasında ne vardı, bunları bırakın; hangi suikast gerçek yüzüyle ortaya çıkmış ki?
Ama çok hareketli geçen bir yazın en önemli siyasi karar anı olaydan iki gün sonrasıydı...
Trump, Başkan Yardımcısı'nı açıkladı: J.D. Vance...
Yani 2022'ye kadar Trump'a muhalefet eden muhafazakâr çevrelerin gözdesi ve yukarıda anlattığım gibi sekiz yıl kadar önce ona aptal diyen Ohio senatörü genç adam...

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Geçenlerde "küreselci oligarşi"nin bayrak isimlerinden META'nın kurucusu Zuckerberg, Trump'la buluştu; Başkan'ın Florida'daki malikânesinde yemek yiyip sohbet ettiler.
Geçen yaz başlayan değişim katarının son vagonuydu Zuckerberg...
Onun eski akıl hocası Peter Thiel ve aynı ekipten David Sacks çoktan Trumpçı olmuştu.
Jeff Bezos'un, sahip olduğu gazetesi The Washington Post'a geçen yaz "Demokratları terk edin" direktifi verdiğini duymuş muydunuz?
Biliyorum, yakın geleceği belirleyecek kulis gelişmeleri bizim medyada küçücük haber olup geçiyor.
Oysa sadece Elon Musk'a bakıp durmak yanıltır...

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Trump'ın "Yeni dünya düzeni" tayfasını fena hâlde dağıttığını ve hatta bir kısmını kendi yanına çektiğini söylemek yanlış olur mu?
Yoksa gerçek tam tersi mi?
Yani aslında küreselci elitler, Trump'ı kendi yanlarına mı çekiyor?

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Şu çok açık: Trump'tan konuşmak dünyanın (hepimizin) yakın geleceğini konuşmaktır...
Ve çok merak ediyorum...
Eski Trump'ın bugünkü radikal uzantısı olan halk sağlığı ekibi (Kennedy ve arkadaşları) ne kadar süre doğrudan "içeriden" gelecek baskılara dayanabilecekler?

***


NOT DEFTERİ
Tıpkı yeni modaya uygun elbise gibi, yeni bir "ben" uydururuz. Eskiler depoya atılır, çok geçmeden de daha önce nasıl olduğumuzu zorlukla hatırlar hâle geliriz. (VİKTOR PELEVİN / Kurt Adamın Kutsal Kitabı)

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