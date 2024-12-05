"Tanrım, bu adam ne aptal biri!" diyordu Trump için...

Hatta 2016'da bir radyo konuşmasında Trump'ın Hitler'i andırdığını söyleyecek kadar ileri gitmişti.

Eh, önce felsefe ve siyaset bilimine merak sarmış, sonra Yale'de hukuk okumuş biri için kültürel bir emir gibiydi böyle düşünmek...

Sonra?

İşte ondan sonrası dünyayı "çekip çeviren" güçler hakkında fikir verecek kadar ilginç ve hızlı bir dönüşüm...

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13 Temmuz'du tarih...Suikast mıydı, neydi, arkasında ne vardı, bunları bırakın; hangi suikast gerçek yüzüyle ortaya çıkmış ki?Ama çok hareketli geçen bir yazın en önemli siyasi karar anı olaydan iki gün sonrasıydı...Yani 2022'ye kadarve yukarıda anlattığımgibi sekiz yıl kadar önce ona aptal diyenOhio senatörü genç adam...

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Geçenlerdenin bayrak isimlerindenMETA'nın kurucusuBaşkan'ınFlorida'daki malikânesinde yemek yiyipsohbet ettiler.Geçen yaz başlayan değişim katarının son vagonuydu Zuckerberg...Onun eski akıl hocasıve aynı ekiptençoktanTrumpçı olmuştu.'un, sahip olduğu gazetesi The Washington Post'a geçen yaz "Demokratları terk edin" direktifi verdiğini duymuş muydunuz?Biliyorum, yakın geleceği belirleyecek kulis gelişmeleri bizim medyada küçücük haber olup geçiyor.Oysa

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Trump'ıntayfasını fena hâlde dağıttığını ve hatta birkısmını kendi yanına çektiğini söylemekyanlış olur mu?Yoksa gerçek tam tersi mi?

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Şu çok açık: Trump'tan konuşmak dünyanın (hepimizin) yakın geleceğini konuşmaktır...

Ve çok merak ediyorum...

Eski Trump'ın bugünkü radikal uzantısı olan halk sağlığı ekibi (Kennedy ve arkadaşları) ne kadar süre doğrudan "içeriden" gelecek baskılara dayanabilecekler?

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NOT DEFTERİ

Tıpkı yeni modaya uygun elbise gibi, yeni bir "ben" uydururuz. Eskiler depoya atılır, çok geçmeden de daha önce nasıl olduğumuzu zorlukla hatırlar hâle geliriz. (VİKTOR PELEVİN / Kurt Adamın Kutsal Kitabı)