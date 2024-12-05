"Tanrım, bu adam ne aptal biri!" diyordu Trump için...
Hatta 2016'da bir radyo konuşmasında Trump'ın Hitler'i andırdığını söyleyecek kadar ileri gitmişti.
Eh, önce felsefe ve siyaset bilimine merak sarmış, sonra Yale'de hukuk okumuş biri için kültürel bir emir gibiydi böyle düşünmek...
Sonra?
İşte ondan sonrası dünyayı "çekip çeviren" güçler hakkında fikir verecek kadar ilginç ve hızlı bir dönüşüm...
***Trump'ın kulağını sıyıran kurşunu hatırlıyor musunuz?
***Geçenlerde "küreselci oligarşi"nin bayrak isimlerinden META'nın kurucusu Zuckerberg, Trump'la buluştu; Başkan'ın Florida'daki malikânesinde yemek yiyip sohbet ettiler.
***Trump'ın "Yeni dünya düzeni" tayfasını fena hâlde dağıttığını ve hatta bir kısmını kendi yanına çektiğini söylemek yanlış olur mu?
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Şu çok açık: Trump'tan konuşmak dünyanın (hepimizin) yakın geleceğini konuşmaktır...
Ve çok merak ediyorum...
Eski Trump'ın bugünkü radikal uzantısı olan halk sağlığı ekibi (Kennedy ve arkadaşları) ne kadar süre doğrudan "içeriden" gelecek baskılara dayanabilecekler?
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NOT DEFTERİ
Tıpkı yeni modaya uygun elbise gibi, yeni bir "ben" uydururuz. Eskiler depoya atılır, çok geçmeden de daha önce nasıl olduğumuzu zorlukla hatırlar hâle geliriz. (VİKTOR PELEVİN / Kurt Adamın Kutsal Kitabı)