"Ertesi gün Halep ovasında uyandık. Kırmızı bir toprak pek hafif temevvüçlerle daire-i ufka kadar gidiyordu. Etraf bütün meskûn-ı sükût bir boşluktu, kiremidi tarlalar sanki donmuştu." Şu "temevvüç" de ne kelimedir ama...

"Dalgalanma" demektir eski dilde; denizdeki gibi çalkantılanma...

Bütün ova hafifçe dalgalanan kırmızımsı bir deniz gibi görünüyormuş yani...

***

Efendim,bir ortamda şu pazargünü birazcık yavaşlayalım istedim...Yolumuz yine Halep olsun, Şam olsun, Beyrut olsun ama başka şeylere, başka türlü bakalım, olmaz mı?Hem de yaklaşık yüz yıl önceye; Birinci Büyük Savaş'ın son dönemine giderek... Geçen yüzyılın başlarında her telden çalmış, tuhaf siyasi çarklara dahi imza atmış ama kesinlikle ilginç bir kişilik olan yazar ve şairBazı yerlerini sizinle de paylaşayım istedim...

***

Şahabettin'in tasvirleri ve görme biçimi neredeyse büyüler beni...Halep ovasında karşılaştığı develeri anlatışına bakın mesela...veonlar gibi bitmez tükenmez yollardasanki 'huzur' ararlar... Suda kuğularnasıl yüzerlerse, develer de çölde öyledilsiz ve huşuyla ilerlerler..." (Azıcıkbugünün diline aktardım, şaşmayınız.)

***

da ürpertici biçimde tasvir eder Şahabettin..."Kompartımanımız sustu. Hiçbir dudak içerisinden geçtiğimiz âlemin sihri iskânını inkâr edemiyordu... Şam'ın dört, beş bin senelik hayatını düşündüm. Hazreti İbrahim zamanında Dımışk denmişti ki, 'çiçekli ve bahçeli arz' demektir. İlk büyük nasraniyet (İsevilik) merkezi ve ilk büyük payitahtı İslamiyet burası idi..."İslam'ın iki büyük sanatının; kılıç ve çini sanatının burada zirveye çıktığını da vurgular satırlarının arasında...Şehrin ana caddelerinin hemen arkasındaki dar geçitleri anlatırken de der ki:

***

Bir devar tabii..."Hurma ağaçlarının yeşil yelpazeleri ve çam fıstıklarının kıvırcık şemsiyeleri" ile güzel Beyrut...Şu notu da düşer Cenap Şahabettin:Okurken içimden derin bir "Ah!" çekip bıraktım.