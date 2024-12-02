İstiyorlar ki...

Bir yere odaklanıp başka her yere kör olalım...

İstiyorlar ki...

Sadece taraf olalım ama diğer bütün hasletlerimizi unutalım...

İddialı olalım ama mantıklı olmayalım..

Aklımıza ağırlık verdiğimizde de istiyorlar ki, kalbimiz taş kessin...

Yok, öyle yağma!

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yıllar sonra yurtlarına dönebilmeihtimalinin coşkusuna katılmaktan kendimizialıkoyabilir miyiz? Asla!Ama birkaç gün içinde olup bitenler karşısında"in ellerini ovuşturduğunu da görmezden gelemeyiz.

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ndan buköşede çok bahsetmiştim...Şimdi hatırlamanın tam zamanıdır.Irak üç devlete bölünmüştü haritada...Suriye de farklı değildi ama dikkatinizi çekerim; kuzeydeki Kürt bölgesiTürkiye ve Irakla iç içe geçiyor;ise "yeni Suriye"ye bırakılıyordu.Daha da dikkat çekici yanı bu haritadadır...

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7 Ağustos 2003'te Washington Post'ta daha sonra ABD Dışişleri Bakanı olacak Condeelezza Rice da açık açık şunu yazmıştı:Rice o zaman ulusal güvenlik danışmanıydı. Bakan olunca da İsrail'in 2006'daki Lübnan saldırısını "Ortadoğu'nun dönüşümü başlatıldı" diyerek alkışlamıştı.Bütün bunları niye hatırlatıyorum, biliyorsunuz değil mi?

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Gelelim Esad'a...Bizimle diplomatik bağ kurmak konusunda ayak sürüdü. Şimdi Moskova'daki muhtemel "yeni hayat"ını her şeyden daha çok düşünmek zorunda kalacak Suriye'nin zalim lideri...Birincisi...İkincisi...

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Bu ay çok sıcak geçecek...

2025 daha da sıcak olacak.

Milli birliğimizin üzerine titremek ve agah olmak zorundayız.

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NOT DEFTERİ

Bir sır sezdiğini belli etmek, böyle sokaklarında serseri kurşunların dolaştığı ve sabahleyin köşe başlarında ölülerin sıralandığı yerde akıllı işi olmasa gerekti. (REFİK HALİT KARAY / Gurbet Hikayeleri)