Bazen ekranda, sosyal medyada, orada burada rastlıyorum...

Son zamanlarda sık olmaya başladı...

Ağır ağır konuşuyorlar...

Seçilmiş ve cilalanmış bir yumuşaklıkla...

O arada cep telefonlarına gelen banka ekstrelerine de göz atıyorlar mıdır acaba?

Bilemiyoruz ama olağanüstü bir bilgiçlikle dinleyenlere öğretmelere doyamadıkları ortada...

Anladınız, değil mi?

Medya psikologlarından söz ediyorum...

***

Öyle şeyler söylüyorlar ki bazen...İçimden deli misiniz, divane misiniz, diye geçiriyorum...Mesela geçenlerde biri,diyordu...her şeyi bir kenara bırakıp nasıl olup dakendilerine güvenebileceklerini hiç düşünmemişbelli ki!Güvenmek nedir, güvenilir olmak nedir,ümüz nedir; bütün bunları bizzat kendimizçocuklarımız bu işin altından nasıl kalkacaklar?Böyle böyle ancakolurlar...Amatavsiyesi pek şık bir kalıp, havası var; orası kesin!

***

Az önce tam bunu aklımdan geçirerek mahallenin çarşısında yürüyordum ki, karşı kaldırımda büyükannesinin kolundan sertçe çekiştiripdediği bir ilkokul çocuğu görmez miyim?Yavrucak aklından ne geçirdi o sırada acaba?Sınıfta parmak kaldırıp söz alabilmek için tepinemediği için miydi bütün bunlar?Yoksa büyükannesi onakızmıştı,bilemedim.Belki de arkadaşları gibi geveze olmadığı için kolundan çekiştirilmiştir...

***

Hep yetişkinlere buradan seslendim.diye...Öyle sadecedeğil birçok şey...Basbayağı sosyal, siyasal, kültürel...

***

Nereden nereye geldik?

Hiçbir donanımı olmayan gençlere "Önce kendine güven" dedik durduk, sonra da "Bu Z kuşağının patolojik bir özgüveni var" diye şikâyet eder hâle geldik.

Şimdi sıra çocuklara mı geldi?

Geçin bunları yahu!

Çocuklar için güvenli hayatlar üretin!

Var mısınız buna?

Yoksa?

***



NOT DEFTERİ

İnsan ancak kaybettiği yahut kaybetmek üzere olduğu şeyleri böyle birdenbire sevmeye başlar... (R.N. GÜNTEKİN / Akşam Güneşi)