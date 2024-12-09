Hep öyle olur...

Sembolik otorite, fiziksel otoriteden çok önce çözülür...

Bazen dev posterler her binanın üzerinden sarkıyor, anıtlar duruyor, hediyelik eşyalar hala rejim sembolleriyle dolu diye "her şey yerli yerinde" sanırsınız...

Oysa aldıran kalmamış ve sembolik temaşa kültürü zorlanmaya başlamıştır...

İşin fenası, artık bütün semboller fiziksel otoritenin zulmünü hatırlatmaktadır.

Anlayacağınız...

Mukadder olanın ufku kitlelerin ruhunu sarmışsa bir kere, geri dönüş yoktur.

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İşte bu yüzden...Şimdiağır ağır ( belki buna "tadınıçıkarta çıkarta" demek yanlış olmaz ) yırtılmasınaşahit oluyoruz...tepe taklak halde...

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Şimdi başa dönelim...Baba ( Hafız) Esad'ın 1971'de Baas içinde bir darbeyle iktidara geldiği 1971'den bu yana süren 53 yıllık rejim meşruiyet arayışını üç unsur üzerine kurmuştu. Nusayri azınlık ve Esad ailesinin akrabalarına dayalı müreffeh ve muktedir bürokrasi...Sembolik tapınma kültü...O kadar ki, halkın rüyalarında bile yalnızca Esad vardı. ( Lisa Weeden 'in 1999'da yayımlanan " Politics , Rhetoric, Symbols in Contemporary Syria" adlı tanınmış çalışması bu bakımdan sarsıcıdır.)böyle bir durumda Suriye 'de "oluşamazdı; nitekim oluşmadı...X X XBunun bir ayağı doğrudan maaşlı ordu mensubunu çoğaltmaktı: 1970'de 80 bin olan asker sayısı 20 yıl içinde (dikkatli okuyun!) 430 bini bulmuştu.Diğer ayağı ordu dışında yeni güvenlik kurumları oluşturmak ve çok sayıda insanı istihdam ederek, sınıfsal düzeni "ve "" haline sokmaktı...Eh, bu durumdaşaşmamak gerek, değil mi?

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Normaldir, herkes halının üzerindekileri yazıp yorumlayacak bugünlerde...

Ama istiyorum ki, biraz da halının dokusuna ve altında yatan tarihe bakalım...

Esas "ibretler" orada çünkü...

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NOT DEFTERİ

Avrupalı insanın bedeninde biriken her gram yağ, bu zavallı göçmenlerin gözyaşı ve kanından emilmiştir. (MEHMET EROĞLU / Kusma Kulübü)