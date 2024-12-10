Önce bir sevinelim...
Şükredelim...
Hakkıyla, güçlü bir şekilde, doya doya...
Kim derdi ki, 53 yıllık zalim bir rejim kısa sürede yıkılacak ve Esad defolup gidecek...
Ama oldu işte!
***
Sonra?..
Sonrası yalnız Suriye
için değil, sadece Ortadoğu
için değil, dünya için yeni bir dönem...
Ortadoğu mu?
Dünyanın tam ortası...
Suriye şimdi bütün dünya.
***
Herkes bildiğini, bildiği kadarını yazacak, yazıyor...
Çok tabii olarak gönlümüzden geçenleri dillendireceğiz, öyle de oluyor.
Gelen haberlere gösterdiğimiz dikkat bile durduğumuz yere göre belirleniyor.
Ama bir dakika!
Suriye'de olanların dünyanın hızla içine girmekte olduğu hâli ve yakın geleceği resmettiğini inkâr ederseniz, yanılırsınız...
***
Ne demek istiyorum, şöyle anlatayım...
Hatırlayın, ilk hafta boyunca "Rusya
şöyle yapar, İran
böyle yapar" deyip duran çubuklu yorumcular ve sosyal medya hoparlörleri, ikinci hafta şaşkınlık içinde şöyle sormaya başladı: "Rusya neden sessiz ve hızla geri çekiliyor? İran korkuyor mu? Çin
'in sessizliği garip..."
Ben de diyorum ki, küresel çapta bir gelecek hazırlığı
bütün bunlar...
İran'a bakın!
Reis'inin kaza(!) sonucu ölümünden sonra olanlara ve Pezeşkiyan'a bakın! İran'ın yeni cumhurbaşkanında bir Gorbaçov havası görmüyor musunuz?
Şu çok açık: 2025 yılı boyunca ciddi bir "glasnost"
a zorlanacak İran...
Rusya'ya bakın!
Bir buçuk yıldır izledikleri politika bir büyük savaş ihtimali karşısında anavatan sınırlarına çekilmeyi
andırmıyor
mu?
Belki de ezberleri konuşturup "Ukrayna
barışı için Trump'la anlaştılar" diyeceksiniz, siz bilirsiniz...
***
Cumhurbaşkanımızın aylar önce işaret ettiği düğüm noktasına ne kadar çabuk ulaştık!
İster istemez iki "dünya" karşı karşıya gelecek...
Ya Türkiye'nin "İNSAN"ı ve halkların taleplerini öne çıkaran yaklaşımıyla şekillenecek bölge...
Ya da İsrail'in soykırımcı "büyüme ve genişleme" projesi bölgeyi iyice ateşe atacak...
***
NOT DEFTERİ
Mühim olan hareket tarzımız, verdiğimiz karar, kabul ettiğimiz kıymet hükmü. Bunu atladık mı yanlış kelimeler kullanmaya mahkûmuz. (TARIK BUĞRA / Firavun İmanı)