Önce bir sevinelim...

Şükredelim...

Hakkıyla, güçlü bir şekilde, doya doya...

Kim derdi ki, 53 yıllık zalim bir rejim kısa sürede yıkılacak ve Esad defolup gidecek...

Ama oldu işte!

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Sonra?..Sonrası yalnız Suriye için değil, sadece Ortadoğu için değil, dünya için yeni bir dönem...

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Herkes bildiğini, bildiği kadarını yazacak, yazıyor...Çok tabii olarak gönlümüzden geçenleri dillendireceğiz, öyle de oluyor.Gelen haberlere gösterdiğimiz dikkat bile durduğumuz yere göre belirleniyor.Ama bir dakika!

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Ne demek istiyorum, şöyle anlatayım...Hatırlayın, ilk hafta boyunca " Rusya şöyle yapar, İran böyle yapar" deyip duran çubuklu yorumcular ve sosyal medya hoparlörleri, ikinci hafta şaşkınlık içinde şöyle sormaya başladı: "Rusya neden sessiz ve hızla geri çekiliyor? İran korkuyor mu? Çin 'in sessizliği garip..."Ben de diyorum ki,bütün bunlar...Reis'inin kaza(!) sonucu ölümünden sonra olanlara ve Pezeşkiyan'a bakın!Şu çok açık: 2025 yılı boyunca ciddi bira zorlanacak İran...Bir buçuk yıldır izledikleri politikaandırmıyormu?Belki de ezberleri konuşturup " Ukrayna barışı için Trump'la anlaştılar" diyeceksiniz, siz bilirsiniz...

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Cumhurbaşkanımızın aylar önce işaret ettiği düğüm noktasına ne kadar çabuk ulaştık!

İster istemez iki "dünya" karşı karşıya gelecek...

Ya Türkiye'nin "İNSAN"ı ve halkların taleplerini öne çıkaran yaklaşımıyla şekillenecek bölge...

Ya da İsrail'in soykırımcı "büyüme ve genişleme" projesi bölgeyi iyice ateşe atacak...

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NOT DEFTERİ

Mühim olan hareket tarzımız, verdiğimiz karar, kabul ettiğimiz kıymet hükmü. Bunu atladık mı yanlış kelimeler kullanmaya mahkûmuz. (TARIK BUĞRA / Firavun İmanı)