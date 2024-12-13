Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Haşmet Babaoğlu Çok ciddi bir mesele
İletişim Bilgileri
HAŞMET BABAOĞLU
13 Aralık 2024, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

Çok ciddi bir mesele

Öfkeleniyoruz, üzülüyoruz...
Ama ne faydası var!
Kendi ülkenizin insanını; çocuğunuzun öğretmeni mesela, iş arkadaşınız, oturduğunuz sitede her gün karşılaşıp güler yüzle selamlaştıklarınız nasıl bu kadar "kötücül" olabiliyor, diye düşünüp üzülmez mi insan? (Kötücül dedim, çok severler bu kelimeyi, biz "kötü" deriz dümdüz.)
Suriye'den göç edenlere söylemediklerini bırakmadılar, şimdi aynı insanlar geri dönüyor ve acımasızca hakaretlerini sürdürüyorlar.
Bir tanesi sırıtkan emojiler koyarak "Bak sen, yürüyerek geldiler, arabayla gidiyorlar tatile, dönerler" yazmış Instagram'ına...

***

Aynı şeyleri Didim'e yerleşen emekli İngilizlere, Antalya'daki Rus ve Ukraynalılara söylemediklerine göre bu sosyal kesimin derdinin aslında Suriye, şu bu olmadığı açık...
Düşmanlar...
Müslümanlara düşmanlar...
Ve asıl önemlisi kahroluyorlar...
Bu coğrafyada doğduklarına kahroluyorlar.
Nasıl umarsız bir hastalık, düşünün...
Ve bu hastalık bulaşıcı olabilir, bu noktayı da ihmal etmeyin...
Çocuklarınızı koruyun!

***

Hadi iki, üç diploması ve kıytırıktan sosyal kimliği var diye "dünyayı ben yarattım havaları"na giren ama pek sıradan insanların ırkçılığını anladım, diyelim...
Veya memleketin iktisadi çıkmazlarında boğulmuş gençlerin çektiklerinin acısını sığınmacılara küfrederek çıkartacaklarını sanmalarını da anlarım bir dereceye kadar...
Siyasetçilere ne diyeyim?
Mansur Yavaş'ın hâli mesela...
Alaycı biçimde gülerek "Esad'ın zulmünü bahane ediyorlardı, o bahane kalmadığına göre, gitsinler" diyor...
Pes...
Esad'ın zulmünün "bahane" değil, gerçek bir olgu olduğunu Kılıçdaroğlu anlamaz, Özel bilmez, İmamoğlu umursamaz diyelim...
Lakin bu tavrı siz kendinize nasıl yakıştırıyorsunuz Mansur Başkan?

***

İnsanın aklından başka şeyler de geçiyor...
CHP, önemli büyükşehir belediyelerini aldığı gibi (ki Cumhur İttifakı buna yol açan yanlışlarını dövünerek gözden geçirmeli!) ülke yönetimine de ortak olsaydı mesela...
Hani "siyasi fiksiyon" yapsak, diyorum...
Zalim Esad'a "ikamet izni" vermez miydi?
Hatta birkaç yıl sonra Esad bir parti kurup epeyce taraftar toplasa, şaşar mıydınız?
Biz nasıl bu hâle geldik?
Çok ciddi bir mesele..

***


KISA BİR ARA
Başım dönüyor ara ara, kalbim ağrıyor...
En iyisi bana azıcık müsaade...
Salı günü bu köşeciğe dönerim. Sağlıcakla...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA