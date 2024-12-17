Şaşırmadım ama listedeki ilk maddeye baktığım anda "Ne bu yahu!" dedim; "Hasta yaşarım daha iyi..."

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dünyada olup biten olaylara, devletlere, ülkelere şiddetle odaklanırız ve sanırız ki, herkes bizim gibidir.Yanılgıdır...konfor ve endişe arasındaki medcezirlerinin benmerkezci çerçevenin dışına çıkmasına pek izin vermezler.ekmek derdinden başlarını zor kaldırırlar, zaten onlar için hayat hem tek tek hem de birlikte dert yüküdür.

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Konu şu...sosyal medyada takipçilerinediye sormuş..Binlerce cevap gelmiş ve bir liste oluşmuş.Evet! Doğru tahmin ettiniz: Bu kişilerdiye sınıflandırılmış; hasta olmuyorlarmış...Malum, sözlükler "kayıtsız, dertsiz, tasasız, başkalarını dert etmeyen" diye açıklıyorlar.

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Bana sorsanız; binde bir rastlanan rahatsızlıkları hep böyle tanımlanan kişilerde görmüşümdür...Ama biz bunları bırakıpbakalım...Hastalıklarımızın altındaın yattığına inanmak isteriz.Hani denir ya;diye, sorulunca da hastalık nedir bilmeyenleringamsız tipler olduğuna inanıyoruz işte!Oysa gam var, gam var...Başka insanlar umurumuzda mı?Başkalarının umurumuzda olmasını hastalıkla bağdaştırmak merhameti ve adaleti (ikisi ayrılamaz) kaygı çukurunda boğmaktır.

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ne var dersiniz?Nevrotik değilim, kaygılı biri hiç olmadım ama doğruya doğru...Negatifin adını koymaknin ilk adımıdır.Aptal iyimserlik ise hastalıktır.Allah'tan ümitliyim elbette amadır, bildirilmiştir, bilirim.

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Yazıyı uzatmadan günümüz gerçeğini söyleyeyim size...

Hastalanmadan yaşayamayız...

Çünkü sağlık sektörü hasta olmamızı ister ve ne yapar eder bunu becerir.

Hadi şimdi bunu düşünün!

Sonra konuşuruz...

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NOT DEFTERİ

Kendimi yamayamadım; hâlâ delik deşiğim, bu yüzden hayatımı biriktiremedim. (MEHMET EROĞLU / Kusma Kulübü)