"Güzel ahlak"ın ortalardan kaybolmasını konuşmamız gerekiyor.

Haklısınız...

Tamam!..

Ama önce dilimizden "çirkin"liği def etmemiz gerekmez mi?

Etrafa hakaret edip duracaksak, kim inanır bizim "güzel ahlak"ı bildiğimize?

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Güzel konuşmak mı derdimiz?Tamam!Lakinmümkün mü?Küfrederek güzel konuşulabilir mi?

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Diyebilirsiniz ki, güzel sözlerden bana ne, ben doğruyu söylemek istiyorum...Tamam da...ilein birbirinden ayrılabileceğine kim inandırdı sizi?Yalanların cazibesi mi?Popüler kültür mü?Medya ve sosyal medya vitrini mi?Kalp kırarak, ağzını köpürte köpürte, sağı solu yıkarak söylenebilen birnun varlığına nasıl inandınız?Bir durun yahu!Kafayı gerçeğin duvarına sertçe çarpmadan önce durun!

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Profesörmüş falan...Geçiniz!Ne oturmasını biliyor ne de kalkmasını!Ne konuşmasını biliyor ne de susmasını!memlekete, millete, devlete, insana hakaretedip duruyor.bu ülkede yaşadığı nevarsa hepsine küfrediyor; geçmişe ve geleceğeküfrediyor.Kendini zihninin aynasında görmekten müthiş bir ıstırap duyuyor olmalı ki, bu ıstırabı başkalarının her hâlini aşağılayarak rahatlamaya çalışıyor.Mikrofon tutulduğu anda başlıyor kusmaya:"Dünyanın en cahil milletiyiz, en ahlaksız toplumuyuz, zaten IQ'muz da çok düşük..." Çevresindeki yalabıklar da alkışlıyorlar.

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Bu adamı dinleyip ciddiye alanlar şunu düşünmeliler...

Bu kadar ergen, bu kadar sevgisiz bir ruhla ne konuşulabilir?

Hangi akademik kürsü hayata dair cehaleti ortadan kaldırabilmiş?

Toplumda bir "ahlak erozyonu" olduğu elbette açık bir gerçek...

Ama ahlaksızlaşarak ve ahlaksızlarla aynı masaya oturarak ahlak erozyonunu tartışabilir miyiz?

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NOT DEFTERİ

Gençken birbirimizi daha iyi tanırdık. Yıllar geçtikçe her birimizdeki bilinmez ve anlaşılmaz yanlar hatırı sayılır biçimde artıyor... (ROMAIN GARY / Biletiniz Buraya Kadar)