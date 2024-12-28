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HAŞMET BABAOĞLU
28 Aralık 2024, Cumartesi HAŞMET BABAOĞLU

Haftanın Notları: Bu kadar yakın olmayalım!

Gündem yine zihninizi boğuntuya getirdi, değil mi?
Bizim iri laflarla bezenmiş yazılarımız; televizyon haberlerinin hızı, sosyal medya tartışmalarındaki gevezelikler yine Gazze'yi görüş alanımızdan çıkardı...
O hâlde hatırlatayım...
Mesela geçen çarşamba sabahı üç haftalık bebek Sila el Faysal'ın Güney Gazze'de babasının kucağında donup kaldığını hatırlatayım. Birkaç gündür çok soğuk oralarda hava. Doktorlar yetiştiğinde Sila çoktan hayata veda etmişti...
Mesela geçen perşembe sabahı İsrail uçakları bir minibüsü vurdular. Hiç duymamışsınızdır. Minibüsün içinde beş gazeteci vardı. Hepsi de şehit oldu. Minibüsün üstünde, dışında, her yanında kocaman harflerle Press yazıyordu...

***

Dünya sisteminde orta sınıfa ihtiyaç yok artık...
Anlamak işimize gelmiyor ama her şey "yöneticiler" ve "yönetilenler" (teba) çizgisine doğru evrilecek...
Buna halk ifadesiyle "zenginler" ve "fakirler" de diyebilirsiniz...
Ama esas vurgulamak istediğim şu...
Çok sayıda "eğitimli" insana da ihtiyaç kalmadı artık...
Orta sınıfın çözülüşüyle seviyeli eğitimin sönüşü birlikte ilerleyecek.

***

Andrey Fursov da geçenlerde yazdı: "Artık yüz milyonlarca eğitimli insan gereksiz. Yöneten sınıfın manipülasyon aygıtlarını işletecek 20 milyon eğitimli yeter de artar bile... Geri kalanlar bilgisayar oyunları ve sanal hazlarla idare edebilirler. Dijital teknolojinin iyi eğitim istediği büyük bir yalan..."

***

Ne çok sevgi gösterisi, ne çok nefret ifadesi var...
Birbirimize bu kadar "yakın" olmak zorunda değiliz ki!

***

Ekonomi kanallarındaki konuşmacıların kullandığı terimler müthiş...
Bazen öyle takılıp kalıyorum onları dinlerken...
Sonra kahkahalarla gülüyorum...
Şu deyime bakın: "Fiyatlama davranış bozukluğu."
Piyasada böyle bir davranış bozukluğu varmış, üzülerek anlatıyorlar.
Böyle şeyler söylemeyi "cool"luk sanıyorlar.
Bildiğin ahlaksızlık oysa...
Durmadan zam yaparak halkın belini bükmek...
Kalpazanlık saymalı hatta...
Bir tür "para basıyorlar" işte!

***

Azamet...
Ululuk, büyüklük, başka her şeyi küçültecek kadar büyük olmak...
Ölüm ne azametli şey.

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