Gündem yine zihninizi boğuntuya getirdi, değil mi?
Bizim iri laflarla bezenmiş yazılarımız; televizyon haberlerinin hızı, sosyal medya tartışmalarındaki gevezelikler yine Gazze'yi görüş alanımızdan çıkardı...
O hâlde hatırlatayım...
Mesela geçen çarşamba sabahı üç haftalık bebek Sila el Faysal'ın Güney Gazze'de babasının kucağında donup kaldığını hatırlatayım. Birkaç gündür çok soğuk oralarda hava. Doktorlar yetiştiğinde Sila çoktan hayata veda etmişti...
Mesela geçen perşembe sabahı İsrail uçakları bir minibüsü vurdular. Hiç duymamışsınızdır. Minibüsün içinde beş gazeteci vardı. Hepsi de şehit oldu. Minibüsün üstünde, dışında, her yanında kocaman harflerle Press yazıyordu...
***Dünya sisteminde orta sınıfa ihtiyaç yok artık...
***Andrey Fursov da geçenlerde yazdı: "Artık yüz milyonlarca eğitimli insan gereksiz. Yöneten sınıfın manipülasyon aygıtlarını işletecek 20 milyon eğitimli yeter de artar bile... Geri kalanlar bilgisayar oyunları ve sanal hazlarla idare edebilirler. Dijital teknolojinin iyi eğitim istediği büyük bir yalan..."
***Ne çok sevgi gösterisi, ne çok nefret ifadesi var...
***Ekonomi kanallarındaki konuşmacıların kullandığı terimler müthiş...
***Azamet...