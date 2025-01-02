2023 sonbaharı geçip gitmedi...

2024 upuzun bir sonbahardı.

Ortadoğu'dan bahsediyorum...

Belki şimdi bir kez daha kafamıza dank edecek; burası Doğu'nun değil, dünyanın ortasıymış...

"Suriye Baharı"na rağmen bölgede sonbahar sürecek...

İran çok kritik; bir glasnost bekliyorum...

Irak tedirgin, Mısır tedirgin...

Gazze işgal güçlerince yok ediliyor; soykırım devam ediyor.

Trump'ın Beyaz Saray'a yerleştikten hemen sonra edeceği sözlere bakıp hemen "yeni" bir şeyler beklemeyin!

Yeni mevsimin kış mı, bahar mı, yoksa yaz mı olacağını temmuza doğru anlarız.

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Hatırlıyor musunuz?31 Ocak 2020...İngilizlerin bile son ana kadar olacağına inanmadığı siyasal hokus pokus...Oldu bir kere...Anglosakson ittifakının (ABD ve Birleşik Krallık ) itip kakmaları karşısında tel tel dökülüyor Avrupa ...Bu durum daha sert biçimde sürecek.Şimdierken seçimegidecek.Sonrası çok ilginç gelişmelere gebe...

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Karadeniz'in kuzeyinde ise saatler Rusya'nın Ukrayna 'ya askeri operasyonunu başlattığıtakıldı kaldı...2023 ve 2024 "yalan" yıllardı...Gerçekte ne olacağını yaşayarak anlayacağız.Neden bunu söylüyorum?Çünkü Anglosakson ittifakının Avrupa'yı dövüp perişan edişinde Rusya- Ukrayna savaşının büyük etkisi var.Birleşik Krallık bu durum sürsün istiyor.Bu arada kimselerişitmekistemiyor.

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Anlayacağınız, geçmiş geçmek bilmiyor; bu kesin...

Zamanında Fransız Marksist düşünür Althusser'in otobiyografisine koyduğu isim dünyanın şimdiki hâline cuk oturuyor: Gelecek Uzun Sürer.

Her hafta şaşırtıcı şeyler olacak ama gelecek öyle hemen gelmeyecek...

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NOT DEFTERİ



Garson geldiğinde ona şöyle dedim: "Bir çözüm lütfen."

Bakışlarında belli belirsiz küçümseyici ifadeyi gördüğüm anda kendime geldim: "Şey... Bir çay demek istemiştim." (ROMAIN GARY / Biletiniz Buraya Kadar)