2023 sonbaharı geçip gitmedi...
2024 upuzun bir sonbahardı.
Ortadoğu'dan bahsediyorum...
Belki şimdi bir kez daha kafamıza dank edecek; burası Doğu'nun değil, dünyanın ortasıymış...
"Suriye Baharı"na rağmen bölgede sonbahar sürecek...
İran çok kritik; bir glasnost bekliyorum...
Irak tedirgin, Mısır tedirgin...
Gazze işgal güçlerince yok ediliyor; soykırım devam ediyor.
Trump'ın Beyaz Saray'a yerleştikten hemen sonra edeceği sözlere bakıp hemen "yeni" bir şeyler beklemeyin!
Yeni mevsimin kış mı, bahar mı, yoksa yaz mı olacağını temmuza doğru anlarız.
***Avrupa'da ise 2020 kışı sürüyor...
***Karadeniz'in kuzeyinde ise saatler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunu başlattığı 21 Şubat 2022, sabaha karşı saat 06.00'da takıldı kaldı...
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Anlayacağınız, geçmiş geçmek bilmiyor; bu kesin...
Zamanında Fransız Marksist düşünür Althusser'in otobiyografisine koyduğu isim dünyanın şimdiki hâline cuk oturuyor: Gelecek Uzun Sürer.
Her hafta şaşırtıcı şeyler olacak ama gelecek öyle hemen gelmeyecek...
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NOT DEFTERİ
Garson geldiğinde ona şöyle dedim: "Bir çözüm lütfen."
Bakışlarında belli belirsiz küçümseyici ifadeyi gördüğüm anda kendime geldim: "Şey... Bir çay demek istemiştim." (ROMAIN GARY / Biletiniz Buraya Kadar)