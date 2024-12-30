"Dünya artık harekete geçmeli... Dünya artık harekete geçmeli..."

Kemal Advan Hastanesi'nin koridorunda gazetecilere böyle demişti Başhekim Hüssam Ebu Safiyye...

Tarih 21 Aralık'tı.

Şartların korkunçluğuna karşın bir fırsat bulup üzerinde cerrah önlüğü ve aydınlık yüzüyle dünyaya acil çağrı yapıyordu...

"İşgal ordusu hastaneye ve hastalara karşı korkunç suçlar işliyor, durum felaket. Dünya artık harekete geçmeli..."







Ne oldu peki?

Kuzey Gazze'de kalan son iki hastaneden biri Kemal Advan Hastanesi de kapatıldı; personeli ve Dr. Hüssam Ebu Safiyye bilinmeyen bir yere götürüldüler.

Vicdanlı insanlar bir yana, hareketten vazgeçtim, ses gelmedi dünyadan!

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" diyorlar hani...Postmodern kahramanlar mı? Onlar kaba etlerini rahat koltuklarından kaldıramayan mızıklanmayı siyasi tavır sanan uyduruk kahramanlar...Ama varmış işte kahraman!Nasıl mı?Tek başına tanka, topa karşı hastalarını korurken de, İsrail tarafından hastanesi kapatılırken de sakin, kararlı ve cesurduO zaman anlayacaksınız ne dediğimi...

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Düşünsenize...Geçtiğimiz sonbahar, 24 Ekim'de hastanesinin tahliye edilmesi istenince direnmiş, İsrail uçakları bunun üzerine "uyarı" mahiyetinde hastanenin ek binalarına ateş açmış,Doktor, oğlunu kefenlemiş, cenaze namazını kılmış ve toprağa vermiş, sonra hastanedeki işine geri dönmüştü.

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Saldırılardan önce bölgedeki 400 bin insana hizmet veren hastane Aralık ayı boyunca parça parça yıkıldı.

İşgal ordusu alçakça bir planla robot bombalar gönderip hastane çevresinde patlatmaya başlayınca artık bir çıkış kalmamıştı.

Son bir hamle yaptı doktor...

Hastanesindeki hastaları ve acil bakım bekleyen bebekleri yakındaki Endonezya hastanesine aktardı.

Sonra 15 kişilik personeliyle birlikte başı dik biçimde teslim oldu.

Bu kahramanı unutmayalım!

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NOT DEFTERİ



Bu dünyada önümüze geleni kabul etmemize neden olan fakat bu dünyanın kendisini bize kabul ettirecek güçte olmayan bir bayağılık var... E. M. CIORAN / (Çürümenin Kitabı)