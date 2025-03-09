Zaman nasıl geçti, değil mi?

Patırtı gürültü içinde çoğu kez...

Bazen de çıt bile çıkarmadan...

Ama hep hızla geçti...

Ziya Osman Saba'nın "Beyaz Ev" şiirinde, "Yatak odamız, yemek odası, kiler / Raflarında ellerinle yapılmış reçeller" diye yazdığı günlerden sabah kalkıp TV'yi açınca "Yapay zekâ beş yıla kalmadan ev hayatınızı kökten değiştirecek" diyen haberlerle karşılaştığımız günlere nasıl geldik?

Reçeller mi?

Sevdiğimiz ellerin yaptığı reçeller kavanozlarında ekşimeye durdular; online alışveriş sitesinden getirttiğimiz süt reçelini kaşıklıyoruz şimdilerde...

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Evlerimizde darmadumanız, o kadar ki, yıl içinde iki haftalığına birkiralayıp tatil yapmayı planlıyoruz.Ve bana en garip geleni şu ki...Hiç durup dadiye sormuyoruz.

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Pandeminin en sert zamanında hani, evlere tıkıldığımızda, "Beyaz Ev" şiirini hatırlayıp biraz buruk biçimde şunları yazmıştım:Ziya Osman Saba içintı...Şimdiki kuşaklar yazlıklarının kapısına çıngırak koyarlarsa, aynı duyguyu yaşayacaklarını sanıyorlar.Olmuyor, olmuyor!Geçen gün bir sitenin reklamında gördüm;övünüyordu şirket.Politik, kültürel ve mimari safsatanın şahikası bu olsa gerek!"

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Geçenlerde, hep gittiğim kafede bir köşeye çekilip bilgisayarına odaklanan genç adamla laflamaya başladık.bir şirkette çalışıyormuş.Mutfaklardan bahis açıldı..."Annelerimiz berbat ve küçük mutfaklarda ömürlerini geçirdiler, biz güzel ve geniş mutfaklara gönül verdik, şimdi mutfak denilen şeyin kendisi odalarla bütünleşiyor galiba" dedim ki...Sözümü kesti;dedi."Birkaç aygıt yetiyor; kahve makinesi, dışarıdan alınan yiyeceklerin ısıtılacağı fırın ve tek bir pişirme tenceresi. Hepsi tek bir dolap ya da tezgâhta..."

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Reçeller...Kapıdaki çıngırak...Geçelim de...Nereye gidelim?