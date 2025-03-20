Bugüne geleceğimiz belli değil miydi?
Belliydi, bekliyorduk; çünkü yaşıyorduk.
CHP'nin ideolojik çizgisine karşı olmak başka şey; olağan süreçte CHP'nin kapısından bile geçemeyecek tiplerin 2010'dan beri partiyi yavaş yavaş ele geçiriyor olduğuna tanıklık etmek bambaşka bir şey...
***Bahçeli'ye kulak verelim...
***İBB Başkanı ve beraberindekilerin suçluluğu hukuk tarafından saptanıncaya kadar bize düşen, genel tabloyu detaylarına kadar irdelemektir.
***Terör örgütüyle işbirliği ve "para kuleleri"nin talimatla yapılması iddiaları öyle hafife alınacak şeyler değil...
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Eklemek zorundayım...
Dünya geçtiğimiz iki buçuk ay içinde derinden bir saflaşma yaşamaya başladı...
Savaş(lar) ihtimali büyüyor.
Bölgemiz kaynıyor...
Türkiye çok kritik bir önem kazanıyor...
Ankara, çoktandır hem dışarıdaki hem de içerideki düşmanlarına gözlerini hiç kaçırmadan, dik dik bakıyor; bunu bilelim...
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NOT DEFTERİ
Başka birine yapabileceğiniz en acımasız şeylerden biri, onları gerçekten olduğundan daha fazla önemsiyormuş gibi yapmaktır. (D. COUPLAND / Hey Nostradamus)