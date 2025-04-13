Sabahları erkenden balkona çıkıp bir aydır tomurcuklanıp duran limona bakıyorum.

Saksıdaki toprağın suyu az mı, çok mu?

Çiçeğe dönenler kaç tane?

Bu sefer o çiçekler limon yapar mı?

Sorular, kalp çarpıntıları, umutlar...

Gözüme nasıl da güzel görünüyor o küçük gövde...

İki yıl önce alıp balkona kondurduğum boyda hâlâ...

Sadece daha yapraklı, daha cilveli; bunu dallarının ucundaki tomurcuklara bakarak söylüyorum elbette...

***

Sonra elimde kahvem, limonun dibindeki sandalyeye oturup telefonuma bakarken dünyam kararıveriyor.İnsan şu haberle, şu satırlarla nasıl hesaplaşabilir mesela?Soluduğu hava bile boğazında düğümlenmez mi?Gazze'nin narenciye bahçelerinineşi benzeri yok diye anlatırdı Filistinliarkadaşlarım...Hele Han Yunus çevresi...Şimdi toz toprak altında hepsi...

***

Limon bahsini burada kapatmalıyım artık...Çok güzel bir şey...Uymuyor şu çirkin günlere...

***

Tadını mı?Tamam, ekşi olan ne varsa aram iyi olmuştur ama o kadar da değil.Peki limon görünce çocuk gibi heyecanlanışım neden?Neden bir kâseye koyulmuş üç limon,duygusu veriyor.Galiba yıllar önce de yazdığım gibi işin aslı şu:Limon demekdemek benim içim...Allah'ın bana hediyesi;, birliktesaatlerce bıkmadan usanmadankonuşarako güzel kadın...mutlaka suyunave çayına bir limon dilimi koyuşunuunutamam.

***

denir ya...Olumlu olanı olumsuza çevirmek, tadını kaçırmak, işi bozmak anlamlarında...Bu deyime gıcığım, kabul etmiyorum.Bir de sevdiğim yazarlardan Julian Barnes'ınhikâyesi gelir her seferinde aklıma...Hikâye ne mi anlatıyor?Bir restoranda dostlar belli zamanlarda buluşur,ve o masaya da "limon masası" denirmiş.Ölüm, yüzleri buruşturuyor diye herhalde...