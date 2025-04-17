Bahar gelince...

Birden havamız değişirdi.

Hatırlıyor musunuz?

Yaz güneşi altında insanın içini ısıtan coğrafyaların hayalini kurardık, yaşam sevinci içimizi sarardı.

Nişanlar, düğünler falan...

Ağrılar, sancılar, dolap dolusu ilaçlarla geçen kış unutuluverirdi.

Şimdi nasıl?

***

Gazze gerçeği varken, çoğumuzun içinden güzel şeyler konuşmak gelmiyor, bu bir.İkincisi...Eskiden 50'mizden sonra günlük sohbetleri esir alırdı hastalıklar.Şimdi 25'inden gün almak yetiyor...

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Bir zamanlarveolanlar vardı; gündelik hayat dilinde bu apaçıktı.Her şey, her yer hastalık!Üstelik bunubir şey sanmaya başladık.

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Sabah uyanılıyor, TV açılıyor.Ekrandaki konu ne?Hastalıklar ve tedavileri...Uzmanlar, uzmanlığı kendinden menkul olanlar; ana akım tıbba bağlı olanlar, alternatif tedaviciler...Yağmur gibiler.Çeşit çeşit...Hekimle, ilaçlarla, hatta duruma göre "şifacı"larla bağ...Baksanıza, astrologlar bile kendilerini yeni duruma uydurdular; burca göre şifa anlatıyorlar...

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Keskin bir viraja yaklaşıyoruz gibi geliyor bana...Baştan ve düzgün bir sağlık kavrayışı için bu yoldan dönmemiz gerekmiyor mu?Şimdi diyeceksiniz ki...Doğru ama bakın, yine unuttunuz; dünyanın en hızlı büyüyen sektörüvar bir de; hani ömrümüzü ipotek ettiğimiz sektör.

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Fakat yine de keskin viraja doğru yaklaşıyoruz.

Pandemi derin bir sarsıntı oldu.

Geriye kalbi, akciğerleri, metabolizması hasta insanlar kaldı.

Bizim Lacivert dergisi de Nisan sayısını "Sağlık hastalığı"na ayırmış, meraklısı okusun.

Lakin bütün bunlar aynı zamanda siyasetin de konusu değil mi?

Siyaset bu meseleyi derinden ele almaya daha ne kadar uzak durabilir?

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NOT DEFTERİ

Hafıza apaçık bir tuzaktır: Geçmişi bugüne uydurmak üzere değiştirir, yeniden biçimlendirir. (MARIO VARGAS LLOSA / Masalcı)