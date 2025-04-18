1987'de kaleme alınmış şu acıklı satırları mutlaka okumalısınız:
"Bazıları Sovyetler Birliği'ni Avrupa'dan dışlamaya çalışmaktadır. Bu tür oyunlar tarihi ve coğrafi gerçekleri değiştiremez. Biz Avrupalıyız. Çünkü Hıristiyanlık, eski Rusya'yı Avrupa ile birleştirmiştir. Rusya tarihi büyük Avrupa tarihinin organik bir parçasıdır. Avrupa medeniyetinin gelişmesine önemli katkılarda bulunduk. Bu sebeple kendimizi Avrupa medeniyetinin yasal mirasçıları olarak görüyoruz."
***
Bu sözler kimin mi?
Bu türden saflıklara kapılarak
(bu oltaya gelerek mi desem, bilemedim) ülkesini yıkan son Sovyet lideri Gorbaçov'un...
Elinde L. Vuitton çantayla reklamlara çıkan komünistin, genç kuşaklar tanısa tanısa bununla tanır herhalde...
Bazı siyaset bilimciler, Grobaçov'un bu fikirlerine bakıp "Saf adamdı"
diyorlar.
Neyin nesiydi, artık orası size kalmış!
Ama bu metni yazdıktan kısa süre sonra da "NATO
ve Varşova Paktlarının tasfiyesi" çağrısında bulunmuş, tasfiye olan ise kendi ülkesi olmuştu.
Boş yere "acıklı" demiyorum...
Gorbaçov bir günde hem ülkesini hem de bu uyduruktan hayallerini
kaybedivermişti.
Bunları bilince insan, Avrasyacı Putin'in derdini anlayabiliyor.
***
Bu metin nereden aklıma geldi?
Neden geri dönüp ara ara yakın geçmişin türlü çeşitli belgelerine bakmalıyız?
Şundan...
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçen gün mülakat vermiş...
Demiş ki...
"Dünya jeopolitik olarak da bir küre haline geldi ve gümrük tarifeleri tartışmasında da görebileceğiniz gibi bugün dostluk ağlarımız tüm dünyayı kapsıyor.."
Hadi canım, gel de gülme!
Çin'in arkasına sığınıp Avrupacılık yapmak böyle bir şey olsa gerek.
Rusya mı?
O hâlâ düşman...
Von der Leyen
bir kez daha Putin'in "emperyalist hırsları"ndan bahsetmiş...
Ve şöyle bir laf da çakmış: "Bizde oligarklar yok."
Otur düşün şimdi!
***
Oysa Batı'nın bir "elitler medeniyeti" olduğu artık çırılçıplak bir gerçek...
Onlarınkine oligark denmeyince pek bir şey fark etmiyor.
Demokrasi, özgürlükler falan hikâye...
Siyonizm yardakçılıkları ortada...
Ama hâlâ eski hikâyeleri anlatıyor Avrupa...
Buna kanan yanar!
Not etmiş olalım!
***
NOT DEFTERİ
İnsan bir kere tek başına kalmaya görsün! Nerede olsa tek başınadır. Meydan savaşında bile... (KEMAL TAHİR / Esir Şehrin İnsanları)