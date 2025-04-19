Sabahattin Ali'yi Menderes'in öldürttüğü inancından başlayıp sonunda gelip "Marmaray'ı İmamoğlu yaptı"ya dayandılar...

İnsanı şaşırtan bir inatçı cehalet!

"Delirtici" olmak isteyen bir delilik demek daha doğru olur belki...

***

Bir şarkıcı ...Kitleyi eleştiriyor:Filozof sanırsınız.Oysa aşırı siyasallaştırılmışsadece...

***

dedim ya... Kürk Mantolu Madonna 'yla TV sayesinde tanışmasalar, umurlarında olmayacak bir yazarın ölüm tarihine bakıp da ukalalık etmeyi bile akledemeyen tipler..

***

Çetin Altan anlatmıştı...Sabahattin Ali'nin cesedinin bulunduğu haberini alınca Meclis 'e gitmiş, orada "(çok daha sonra başbakan bile olacak)karşılaşmış.

***

Hepsi neyi yemenin sağlıklı, neyi yemenin sağlıksız olduğunu anlatıyordu.On maddede sağlıklı beslenme, on maddede en sağlıksız yiyecekler falan...Sonra?..Onu biliyorsunuz...Bütün bu maddeleri sayan hastaneye gidiyorsunuz, tahliller, tahliller ve gelsin diyetisyen eşliğinde yaşam...

***

İki gündür içimi saran hüzünlü gerçeği size de aktarayım...Bir dostumu özenle muayene eden muhterem bir hekim her şey bitip ayrılma vakti geldiğinde şöyle dedi:

***

Dikkatle bakın.Ulusal açıdan, sağdan soldan, önden arkadan bakın bu terime...İçindeşeyler göreceksiniz.Maalesef!

***