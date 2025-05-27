İstatistikleri, uzmanların paraladıkları lafları, medyaya düşen haberleri falan geçin...
Öğretmen tanıdıklarınız varsa, sorun...
Çevrenizdeki velilerle konuşun...
Anlayacaksınız ki...
Çocukların dünyası her geçen gün "çocukça" olmaktan biraz daha çıkıyor; birbirlerine uyguladıkları fiziksel ve psikolojik şiddet giderek olağanlaşıyor.
***Hatta öğretmenlere sorun...
***Bir de veli zorbalığı diye bir şey var ki fena!
***Neden bu konuyu açtım?
***Geçenlerde bir X odasında "akran zorbalığı"nın konuşulduğunu fark ettim, konuşmacı ve dinleyiciler arasında dostlarımın da olduğunu görünce odaya girip dinlemeye başladım...
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Uzmanların dillerinden düşürmedikleri "empati" kavramının da bir faydası yok!
Çocuklar aynamız, orada direkt kendimize bakacağız...
Kıvırmadan tabii...
Sorun biz yetişkinlerde!
Kendimizi değiştirecek miyiz?
Var mı niyetimiz?
Bunu bilelim, sonra üzerine konuşacak daha çok şey var.
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NOT DEFTERİ
İnsan kendi başına yaşayıp gidiyor da, yanı başında duran kitapta kendi hayatının tıpatıp anlatıldığından haberi olmuyor. (DOSTOYEVSKİ / İnsancıklar)