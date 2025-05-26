Dünya, bugün bildiğimiz dünya epeyce ihtiyar artık...
Kapitalizm sonrası dünyayı kastediyorum.
Yani yakın zamanda çok çekeceğimiz var.
Hızlı hızlı yürümek, hatta koşmak istiyor ama imkansız.
Bazı politikacılar, Trump mesela, ona "boşver sen" diyor; "hissettiğin yaştasın!"
Fiyakalı laflar da bir yere kadar...
İnsan için de öyle derler ama daima hissettiğimizden daha yaşlıyızdır; hislerimize yetmez gücümüz...
Dünyaya bir büyük çalkantı, devasa silahlanma ve muhtemel bir savaş hedefi biçenlerin de anlamak istemediği nokta bu işte!
Silahlanmak için yarışırken kalpten gidecek bir dünya bu...
***Almanya ağır biçimde silahlanma kararı aldı...
***Kapitalizm sonrası dünyanın haline neden ihtiyarlık diyorum?
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Kafası çalışan, az çok bilgisi olan, dünyadan haberdar bizlerin hali de ihtiyarlık...
İhtiyarlara özgü bir temkinlilik diyeceğim de...
Çok iyi niyetli bir ifade olur...
Daha çok "tecrübeye doymuşluktan kaynaklanan bir bıkkınlık" demek gerek...
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NOT DEFTERİ
Mezarlıktan döneli iki saat oldu, evdeki sessizlik sürüyor. Neyin değişeceğini merak ediyor olmalılar. Üzüntünün altında sinsice merak edilir. Yaşayanlar için hayatın ne yönde değişeceğine dair umutlar filizlenir. (ÖMER F. OYAL / Gemide Yer Yok)