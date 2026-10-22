Hem 2020'lerin kapanış senaryoları hem de 2030'ların global hesapları belirginleşiyor...

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, artık dünya yanarken uzaktan izleyip keyfine bakamayacak.Bitti o dönem...bütün hücrelerine kadar huzursuzlanacak.Paris yanarken Macron geçen akşam Celine Dion konserine gitmiş...Gülünç hileler...Avrupa liderleri 1913 ve 1938'de de böyleler kurdular ama bir işe yaramadı.Bundan sonrasına gelince...Hiç mırın kırın etmeyin, dudak bükmeyin:Avrupa'da sosyal-politik hareketlerin büyük bölümü ABD ve Rusya kontrolü altında...Öyle de devam eder. Fransa 'dan Almanya'ya; İspanya'dan Danimarka'ya...Her ülkeile devasa kriz korkusu arasında gidip gelecek...

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Asıl bunu konuşmalıyız...Devletler düzeyindekapıda...Bu kıpırdanış şaşılacak bir hızla yayılma eğilimi taşıyor.ABD ve müttefikleri (20. yüzyılda serpilmiş)için düğmeye basmak üzere...Batı'nın düzen üreten güçleri bir konuda henüz karar veremediler: "İslam korkusu"nu yeniden canlandırmak mı yoksaağırlık vermek mi?2030'lar başlarken durum daha berraklaşır.

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Hiç şüpheniz olmasın...daha belirginleşiyor.Siyonistlerin asıl derdi İran savaşı değil.Bu savaş İsrail'e bazı ülkelerinni kontrol altında tutmak için bir fırsat verdi; bu yolda gidebildiği kadar ileri gitmek istiyor.Küçük ihtimal!

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İşin bir de ekonomi yönü var elbette...

Cin şişeden çıkalı; yani reel ekonomi ile finans hareketleri arasında bir bağ kalmayalı çok oldu aslında...

Peki şimdi ne olacak?

Finansal yalan biter mi?

Onu da konuşuruz...

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NOT DEFTERİ

Zaten onun en büyük kusuru haklı olmak. Beni anlamayanlara karşı soğuğum; fakat bu kadar anlayanlardan da ürküyorum. (PEYAMİ SAFA / Yalnızız)