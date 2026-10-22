Hem 2020'lerin kapanış senaryoları hem de 2030'ların global hesapları belirginleşiyor...
***
Avrupa
, artık dünya yanarken uzaktan izleyip keyfine bakamayacak.
Bitti o dönem...
Tıpkı dünya savaşları dönemlerinin hemen öncesinde olduğu gibi
bütün hücrelerine kadar huzursuzlanacak.
Paris yanarken Macron
geçen akşam Celine Dion konserine gitmiş...
Gülünç hileler...
Avrupa liderleri 1913 ve 1938'de de böyle "sahne"
ler kurdular ama bir işe yaramadı.
Bundan sonrasına gelince...
Önce iktidar için faşist sağ hazırlanacak...
Onların ardından da "yeni sol"un rüzgârı esecek...
Hepsi hikâye!
Hiç mırın kırın etmeyin, dudak bükmeyin:
Avrupa'da sosyal-politik hareketlerin büyük bölümü ABD ve Rusya
kontrolü altında...
Öyle de devam eder.
Fransa
'dan Almanya'ya; İspanya'dan Danimarka'ya...
Her ülke "savaş arzusu"
ile devasa kriz korkusu arasında gidip gelecek...
***
Müslümanlar bütün dünyada kritik bir eşikte...
Asıl bunu konuşmalıyız...
Bir...
Devletler düzeyinde neo-sekülarizm
kapıda...
Bu kıpırdanış şaşılacak bir hızla yayılma eğilimi taşıyor.
İki...
ABD ve müttefikleri (20. yüzyılda serpilmiş) İslamcı akımların global ve nihai tasfiyesi
için düğmeye basmak üzere...
Üç...
Batı'nın düzen üreten güçleri bir konuda henüz karar veremediler: "İslam korkusu"nu yeniden canlandırmak mı yoksa İslam'ın içinden mistik ve spiritüalist hareketler çıkartarak sosyal enerjisini yatıştıracak projelere
ağırlık vermek mi?
2030'lar başlarken durum daha berraklaşır.
***
Hiç şüpheniz olmasın...
İsrail'in çok geniş bir alanı kontrolü altında tutmak hevesi
daha belirginleşiyor.
Siyonistlerin asıl derdi İran savaşı
değil.
Bu savaş İsrail'e bazı ülkelerin "zihinleri"
ni kontrol altında tutmak için bir fırsat verdi; bu yolda gidebildiği kadar ileri gitmek istiyor.
Bu hevesin daha büyük bir çatışma üretmeden durması mümkün mü?
Küçük ihtimal!
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İşin bir de ekonomi yönü var elbette...
Cin şişeden çıkalı; yani reel ekonomi ile finans hareketleri arasında bir bağ kalmayalı çok oldu aslında...
Peki şimdi ne olacak?
Finansal yalan biter mi?
Onu da konuşuruz...
***
NOT DEFTERİ
Zaten onun en büyük kusuru haklı olmak. Beni anlamayanlara karşı soğuğum; fakat bu kadar anlayanlardan da ürküyorum. (PEYAMİ SAFA / Yalnızız)