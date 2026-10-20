"Uzun ve iyi yaşam" diyorlar...

Sabah, akşam her TV kanalında, her dergide ve sosyal medyada bundan bahsediliyor...

Uzmanları var, sürekli yeni araştırmalardan bahsediyorlar...

Röportajcılar "c"sini çatlatarak "longevity" (okunuşu lonceviti) diyor ki, sanırsınız bu kelimeyi ne kadar çok tekrarlarsalar, o kadar uzun yaşayacaklar...

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Tamam!Para harcayacak yaşlı nüfus büyüdükçe büyüyor, yani burada büyük pasta var...Kimse yaşlı insanın dinçliğinin o kişiyi "yaşlı" olmaktan çıkaramadığını itiraf etmiyor...dedikleri denihayetinde;(Çünkü sana bir avuç insan üzerinde yapılmış kıytırık araştırmaları muazzam buluşlarmış gibi anlatacak, sen de havaya gireceksin; yorgunluk üzerine çökünceye kadar...)

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Neymiş?Bütün dünya bunun peşindeymiş...Bazendiyorlar buna, sonratarafı hafiften gülünç kaçınca vazgeçiyorlar...Bunları dinler, okur, izlerken...Saçma sapan biralgısı zihnimize yapışıyor, değil mi?Sanki...ve avuç avuç yutulan takviyelere harcanacak parayı bulabiliyormuş gibi...Sonra hakikatle yüzleşiliyor elbette:

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Hiç uzatmayalım;gerisi medyatik hülyalardan ibarettir...Lakin Kanada 'da, Hollanda 'da, İngiltere 'deanlatıp manşete çeken var mı? Yok!

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Başta Müslümanlar, bütün kültürler unuttukları şeyi yeniden hatırlamalılar...

Ne o?

İyi bir yaşlılık bir sağlık meselesi değildir; insan olmak meselesidir; muhabbet meselesidir; adalet ve düzen meselesidir...

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NOT DEFTERİ

Ruhların, kalplerin, seciyelerin inkırazı... Düşman şehre girmiş ne çıkar? Davranır, kovarız; fakat bir de fenalığın bin çeşidi ruhlarımızı işgal etmiş. Ahlakımız, faziletimiz işgal altında... (PEYAMİ SAFA / Biz İnsanlar)