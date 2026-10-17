"Niye ısrarla İstanbul'a kent diyorsun?" diye soruyorsunuz bazen...

"Beton kokuyor bu kelime, fazla soğuk ve tarihsiz... İstanbul'a yakışmıyor" diyorsunuz...

İyi de, Ataşehir'e, Çekmeköy'e, Başakşehir'e, Beylikdüzü'ne İstanbul diyorsak...

Hele Bağcılar'ı, Esenyurt'u da sayarsak...

Sormalıyız: İstanbul nedir, neyin nesidir?

Tarihsel mirastan pay almış, kültürel bakımdan bize "Hah işte İstanbul!" dedirten kaç semt kaldı şunun şurasında?

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Böyle olmamalıydı...Bu dersten kaldık...

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Ağzımızda hep şöyle bir laf var ya:VeyaFakat kentte yaşıyorsan kaçarsın işte!Ancak kaçınca biraz olsun rahatlar...Öyle bir yer bulursa tabii...

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Kır diyorsun...Yan yana kahvaltıcılar...Hepsinde market tereyağları ve peynirleri, pakette çikolata kremaları, uyduruk ballar...Hani acele kotarılmış gözleme ve pişiler olmasa...Dekor kabilinden kırık dökük masalar olmasa, kentten dışarı çıktığını fark etmeyeceksin!

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bağıra çağıra konuşuyorlar:Lacivert lafta üzerimize yok ama o sırada Ayazağa'dan, Kemerburgaz'dan görüntüler geliyor...Şimdi bir şey söylesem, yanlış anlaşılacak...Susuyorum!

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Yaşlılar hatırlayıp anlatsın, eski yazarlar okunsun...Titreyip kendine getirir insanı...Belki toparlanırız ha!Hiç değilse şehr-i İstanbul'dan kalanlara güç ve şevk ile sahip çıkarız.

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70'lerde başladı, 90'lardan sonra gemi azıya aldı...Ne mi?Üzerinde durmaya değerdir; çünkü kırdan gelenlerde bu iştah daha fazlaydı.Ve ardından kenti iyiden iyiye büyütme sevdası geldi...Eh, sonra dadiye dertlenmenin ne âlemi var!

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Şehrin merkezinde ibadet mekânları (camiler ve külliyeler) yer alır.Kentin merkezinde iş merkezleri vardır.Bu ölçülere göre bakıp anlayın yeni İstanbul'u...