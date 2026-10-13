Son söyleyeceğimi başta söyleyeyim...

Halkın sağlığına öncelik veren iktidarlar harikadır...

Ama iktidarlarını "biyopolitika" üzerine kurmamak şartıyla...

Bu inceliğe dikkat etmek gerekiyor.

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Gençleri de geçtim...Sigara ve alkol kullanımı sosyal hayattan tamamen çekilse, ne iyi olur, kendi adıma sevinirim...

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Lakin derdim şu...İşler değişir...Bir bakarsınız...Şimdi pek moda olan"yetersiz proteinli beslenme" nedeniyle birden toplum sağlığını ve kamu kaynaklarını tehdit eden bir tutum olarak dışlanmış!Bir bakarsınız...bir türsayılmış! (Nitekim dünyanın gidişatı bu yönde...)

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Şimdi "dönemin tıbbi tezlerine göre" dedim ya...Birçok okurumun kafası karışacak, bazıları "Böyle şey mi olur?" diyecek.Oysa olur, hep öyle oluyor...

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, öyle kısa bir zaman dilimi de değil, onlarca yıl...Şimdi isediye övünen market zincirlerine geri dönüverdik...

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1960'lara kadar...diye gazete reklamları vardı bir zamanlar, ne diyorsunuz!"Dişçiniz ..... sigarasını öneriyor" veyadiye reklamlar çıkıyordu Amerikan gazetelerinde. (Reklam olmasın diye adlarını yazmıyorum.)Bilim ve sağlık diye göklere çıkarıp durduğumuz şeyin bir yüzü böyle işte!

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Şimdi de yaşlılar hedefte...Geçenlerde bizim medyamızda "uzun ve sağlıklı yaşam tıbbı" üzerine yayınlanmış pek bilimsel bir yazının başlığı çok ilginçti:Hafife almayın bu ifadeleri...Bir gün yaşlı nüfusun kendisi zombilik sayılıverir de, şaşar kalırız!

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Çözüm ne?

Az yasa, çok bilgi ve mutlaka ikna...

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NOT DEFTERİ

Belki de yaşlanmak demek, işe yaramayan her şeyi atıp toparlanmak demek; sanki bir seyahate hazırlanıyormuşuz ve bizi karşılayacak olan dünyayı tanımaya çalışırmışız gibi davranmak... (SUSANNA TAMARO / Bakışınla Aydınlanır Dünya)