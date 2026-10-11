"Hayatımız boyunca sanki bir sisin ardından dünyaya bakıyoruz...

Derken...

Bir ışık parlıyor ve sis dağılıyor."

Genç kadın içinden bunları geçiriyor...

Sonrasını merak ettiniz, değil mi?

Şöyle: "Birisiyle karşılaşıyorsun ve bu sıkıcı hayat birden anlam kazanıyor."

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Genç kadın o anı hatırlıyor...Tatlı bir çarpışma!portakal standına çarpıp hepsinin yere dökülmesine sebep oluyor;kahkaha atıyor...Ve her şey o gün başlıyor...Bir anlamda, evet!Ama belki de değil...

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adıyla Netflix 'te gösterilen 2025 yapımı bir filmin (Companion) açılışı böyle...Tesadüfen karşıma çıktı...Peki neden bu filmden size de bahsediyorum?Açayım...Önce filmin başında kaldığımız yere geri dönelim...Genç kadın sözlerine devam ediyor çünkü:Neden peki?Meğerse, Josh yalnızlığına çare olsun diye Iris'i ısmarlamış; o güzel aşk hatıraları sadece bir programdan ibaretmiş...Daha modern olup robot yerinemi desek? Siz bilirsiniz!

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Dağ başında bir villada geçiyor olaylar.Bir hafta sonu arkadaş partisinde...Ayrıntıları anlatamayacağım...Herkesin elindefalan dikkat çekmenin ne âlemi var, bildiğimiz şeyler...yeni ve farklı bir şey yok...Fakat bir şey söyleyeyim mi?Aslında Josh da...Neyse, işin o yanını filmi izleyecek olanlara bırakalım.

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