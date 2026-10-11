"Hayatımız boyunca sanki bir sisin ardından dünyaya bakıyoruz...
Derken...
Bir ışık parlıyor ve sis dağılıyor."
Genç kadın içinden bunları geçiriyor...
Sonrasını merak ettiniz, değil mi?
Şöyle: "Birisiyle karşılaşıyorsun ve bu sıkıcı hayat birden anlam kazanıyor."
***
Genç kadın o anı hatırlıyor...
Bir marketin meyve/sebze bölümünde şapşal fakat sevimli bir genç adamla karşılaştığı anı...
Tatlı bir çarpışma!
Josh
portakal standına çarpıp hepsinin yere dökülmesine sebep oluyor; Iris
kahkaha atıyor...
Ve her şey o gün başlıyor...
Bir aşk hikâyesi mi?
Bir anlamda, evet!
Ama belki de değil...
***
"Kusursuz Arkadaş"
adıyla Netflix
'te gösterilen 2025 yapımı bir filmin (Companion) açılışı böyle...
Tesadüfen karşıma çıktı...
Peki neden bu filmden size de bahsediyorum?
Açayım...
Önce filmin başında kaldığımız yere geri dönelim...
Genç kadın sözlerine devam ediyor çünkü:
"O ışık hayatta genellikle bir kere parlar...
Benimkinde iki kez oldu.
Birincisinde Josh'la tanıştım ve âşık oldum.
İkincisinde onu öldürdüm..."
Neden peki?
Çünkü Iris, kendisinin robot olduğunu ve Josh'un artık onun işini bitirmek istediğini öğreniyor.
Meğerse, Josh yalnızlığına çare olsun diye Iris'i ısmarlamış; o güzel aşk hatıraları sadece bir programdan ibaretmiş...
Daha modern olup robot yerine "Evcil bir android"
mi desek? Siz bilirsiniz!
***
Dağ başında bir villada geçiyor olaylar.
Bir hafta sonu arkadaş partisinde...
Ayrıntıları anlatamayacağım...
Herkesin elinde cep telefonlarıyla sürekli bir yerlere komutlar verdiğine
falan dikkat çekmenin ne âlemi var, bildiğimiz şeyler...
Erkeklerin cinsel arzularına, kadınların ise tutkularına odaklanmasında
yeni ve farklı bir şey yok...
Fakat bir şey söyleyeyim mi?
Aslında Josh da...
Neyse, işin o yanını filmi izleyecek olanlara bırakalım.
***
Yorumcular "kara komedi"
diye tanımlıyorlar ama bana kalırsa, hiç komik bir yanı yok!
Sakın filmin yapay zekâ
ve robot tartışmalarına zekice bir katkı yapmayı hedeflediğini de düşünmeyin!
Tersine, sevme biçimlerimizi
mercek altına alıyor...
Hele o sahne...
Josh, bütün akılcı serinkanlılığı içinde robot sevgilisini getiren uzmana "Robot olduklarını biliyorlar mı?"
diye soruyor.
Uzmanın cevabı ürpertici:
"Bir kez sizi sevdi mi, bu aklına bile gelmeyecek!"