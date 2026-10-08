Herkeste bin bir fikir...
Herkeste her konuda bin türlü hüküm...
Kızgınız, kırgınız...
Durmadan tartışıyor, konuşuyoruz.
Ama olup bitenlere hiç hayret etmiyoruz...
Oysa yanlıştan çark etmek için önce "yolu şaşırmış oluşumuza şaşırmak" gerek...
***Siyasetin, bürokrasinin, finans dünyasının labirenti andıran koridorlarında dolaşıp duranlar asıl şimdi bildiklerini döküp anlatsınlar istiyorum, ki ortalık azıcık da olsa aydınlansın...
***Fon krizi de ortaya koydu işte!
***Akşamlarını "dünya derbendinde tok kişi"yi öven güzel sözlerle sükûna erdiren, gündüzlerini ise hiçbir kazanç fırsatını kaçırmayacak kadar hızlı ve aç geçiren kişiler nereden çıktılar?
***
Şunu bilelim...
Güç ve para konularındaki tamahkârlığımızı mercek altına almazsak...
Maddi arzularımızda "sınır" tanımazsak, hele hele "hevasını ilah edinenler"den olursak...
Ha bir de...
Her konuda münazaralar tertip edip finans-kapital düzeni üzerine en ufak bir münakaşayı bile anlamsız bulursak...
Dönüp dönüp aynı hayal kırıklıklarıyla sınanacağız...
***
NOT DEFTERİ
Orta yaşlarına geldiğinde insanlar artık yüzlerinde ruhlarının yansımasını taşırlar. Araba hırsızı artık araba hırsızı gibi; dolandırıcı dolandırıcı gibi görünür. Sakin ve düşünceli insanlar da sakin ve düşünceli görünürler. (DOUGLAS COUPLAND / Hey Nostradamus)