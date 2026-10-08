Herkeste bin bir fikir...

Herkeste her konuda bin türlü hüküm...

Kızgınız, kırgınız...

Durmadan tartışıyor, konuşuyoruz.

Ama olup bitenlere hiç hayret etmiyoruz...

Oysa yanlıştan çark etmek için önce "yolu şaşırmış oluşumuza şaşırmak" gerek...

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Siyasetin, bürokrasinin, finans dünyasının labirenti andıran koridorlarında dolaşıp duranlar asıl şimdi bildiklerini döküp anlatsınlar istiyorum, ki ortalık azıcık da olsa aydınlansın...Benim işim, bilgim ve görgüm ise her konunun insani ve sosyolojik yanı üzerine...Ve işte tam bu noktada...Düşünün... Ali Sabancı 'nındediği bir zamanda yaşıyoruz!

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Fon krizi de ortaya koydu işte!Arzular çoktan şelale olmuş...Üstelik yeni "seçkinler"(!)pek zeki ve çevikler...Sorsan hep bir bahane var...İpini koparmış hırstan bahsetsen, hemen sistemin mantığı üzerine söylev çekiyorlar...

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Akşamlarınıyi öven güzel sözlerle sükûna erdiren, gündüzlerini ise hiçbir kazanç fırsatını kaçırmayacak kadargeçiren kişiler nereden çıktılar?Bu konunun üzerinde hiç durmayıp bütün yükü adalet mekanizmasına bırakarak veya siyasal çözümleri bekleyerek iktifa edecek miyiz?Nedendeyimini kullandım?Tam da anlatmak istediğimi içinde taşıdığı için..."Yetinmek" demek iktifa etmek...Lakin aynı zamandaanlamını da içeriyor.

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Şunu bilelim...

Güç ve para konularındaki tamahkârlığımızı mercek altına almazsak...

Maddi arzularımızda "sınır" tanımazsak, hele hele "hevasını ilah edinenler"den olursak...

Ha bir de...

Her konuda münazaralar tertip edip finans-kapital düzeni üzerine en ufak bir münakaşayı bile anlamsız bulursak...

Dönüp dönüp aynı hayal kırıklıklarıyla sınanacağız...

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NOT DEFTERİ

Orta yaşlarına geldiğinde insanlar artık yüzlerinde ruhlarının yansımasını taşırlar. Araba hırsızı artık araba hırsızı gibi; dolandırıcı dolandırıcı gibi görünür. Sakin ve düşünceli insanlar da sakin ve düşünceli görünürler. (DOUGLAS COUPLAND / Hey Nostradamus)