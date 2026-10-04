Birdenbire şehrin kalabalıklarından uzaklaşıp kaybolmuş, Akdeniz çamlarının arasında kilometrelerce uzanan patikalarda saatlerce dolaşmıştım...

İlkbaharı selamlayan şebboylar başımı döndürmüştü...

İki bin yıllık kalıntılarla doluydu her yer...

Bense aşklardan çıkmıştım...

İnançsız umutlara kırılmış, kariyer lafına tutkuyla bağlanmış proje manyaklarına sırtımı dönmüş, uçağa atladığım gibi buralara gelmiştim...

Lakin ne aradığımı bilmiyordum...

Sadece yürümek istiyordum...

***

Derken...O günden yıllar sonra...Aynı sahneye bir kitapta rastladım...Meleksi yüzü ve narin parmaklarıyla beni kendine bağlayan Fransız piyanist'nunadlı otobiyografik kitabında...Değerli müzisyen birdenbire her şeyi bırakıp uçağa atladığı gibive sonra Navona'ya dönüp basit bir restorandasini yemişti.Ben her zaman, tamamen Roma 'ya özgüciydim...Basitçe makarna ve pecorino peyniri, biraz da karabiber; hepsi o kadar ama bir tür huzur;Nedendi bütün bunlar peki?Şöyle diyordu Grimaud:"Bazen şehrin en kalabalık yerlerinde veya çeperinde, bir dağ başında aradığımızı bulacağımızı hisseder ve oraya doğru sürükleniriz.

***

Benimarayıp bulduğum şey...En çok da güneşli sonbaharlardabulduğumdan emin olduğum şey...Bana ait eşsiz ve sessiz bir ahenk!Fakat bildiğim şu...Pandemiden beri çok az geziyorum...İstanbul'da ise hatıralarımın ağırlığıyi ezip geçiyor.

***

Şu pazar günü böyle kendi kendime söylenme hakkım olsun.Fakat...Herkesin içinde kendini bulacağıvar, bunu bilin!Çok mütevazı bir kasabanın çarşısında sabahın erken saatindehiç hafife almayın!Olur ki, hiçbir battaniye içimizi öyle ısıtamaz.