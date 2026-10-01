Öteki insan...

Öteki dünya...

Yüzyıllar boyu...

Bu kavramları hiç böyle düşünmedik...

Yani insan olmayan "insan" veya dünya/hayat olmayan bir "hayat" olarak...

Şimdi yapay zekâ olayı bu noktaya doğru gidiyor...

Yapay zekâ üreticileri kendi ürünlerinden korkar oldular.

Trump hemen çıktı, aklınca (veya belki devletin âli menfaatleri uyarınca) "Yapay zekâ diye bir şey yok, süper zekâ diyelim" dedi...

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Öyle mi gerçekten?Lakindesek de fark etmiyor; bu birikim ve işlem hızı biz sıradan insanların zekâsına hiç benzemiyor.Ve kapsayıcı...Esir edici...Zaten gençlere sorsak, bu güce çoktan teslim oldular bile...

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Hatırlasanıza...Şunun şurasında üç, dört yıl öncesine kadarten, üç boyutlu canlandırmadan falan konuşuyorduk...Yapay zekânın hızla büyüyüp hayatımıza el koyacağı aklımıza bile gelmemişti...Eylül ayı başında ne oldu?Yapay zekâ üreticisiyöneticileri kamuoyunaaçıklaması yaptılar.Abartı mı?Her abartı dile getirildiği anda "gerçeklik" haline gelir.

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Biz mi?konuşuyoruz şimdi...Birkaç ay böyle gidecek...Ama şunu bilelim...(Soruya bak şimdi: Borsalar bütünüyle yapay zekâya bırakılsa, skandal boyutunda krizler önlenir mi? Yoksa YZ de kazanç uğruna iş çevirecek mi?)

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Şakası yok!

İnsanlığın zekâ ve "enformasyon işlemciliği" diye bildiği beceri yapay zekâ üzerinden bir apokalipse doğru ilerliyor, inkâr edecek hâlimiz kalmadı...

Apokalips...

Yani bir tür kıyamet, son çağ, sonun sonu, öte yana geçiş...

1995-2015 arasının gizemli bilimkurgu filmlerini bir daha mı izlesek acaba?

Armageddon'da bir NASA yetkilisi diyordu ya, "Yok oluşun yaklaştığı ihtimalini gizli tutmazsak, kamu düzeni bozulur."

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NOT DEFTERİ

Onlar sonunda birbirini yiyecek ve dünyanın orasında burasındaki sıradan insanlar, yani biz sağ kalacağız. Sayımız umut beslemeye ve birkaç basit plan yapıp baştan başlamaya yetecek. (PHILIP K. DICK / Yüksek Şatodaki Adam)