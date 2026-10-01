Öteki insan...
Öteki dünya...
Yüzyıllar boyu...
Bu kavramları hiç böyle düşünmedik...
Yani insan olmayan "insan" veya dünya/hayat olmayan bir "hayat" olarak...
Şimdi yapay zekâ olayı bu noktaya doğru gidiyor...
Yapay zekâ üreticileri kendi ürünlerinden korkar oldular.
Trump hemen çıktı, aklınca (veya belki devletin âli menfaatleri uyarınca) "Yapay zekâ diye bir şey yok, süper zekâ diyelim" dedi...
***
Öyle mi gerçekten?
Lakin "süper zekâ"
desek de fark etmiyor; bu birikim ve işlem hızı biz sıradan insanların zekâsına hiç benzemiyor.
Bize benzeyen yanı ne peki?
Üstünlük seviyor o da...
Pek yakında "bağımsız biçimde" kibirlenmeye başlarsa yanarız...
Ve kapsayıcı...
Esir edici...
O ne diyorsa, doğru sayılacak yakında...
Zaten gençlere sorsak, bu güce çoktan teslim oldular bile...
***
Hatırlasanıza...
Şunun şurasında üç, dört yıl öncesine kadar "derin internet"
ten, üç boyutlu canlandırmadan falan konuşuyorduk...
Yapay zekânın hızla büyüyüp hayatımıza el koyacağı aklımıza bile gelmemişti...
Eylül ayı başında ne oldu?
Yapay zekâ üreticisi Anthropic
yöneticileri kamuoyuna "Yapay zekânın gidişatı iyi değil, insanlık için varoluşsal riskler oluşturuyor, işimizi bitirebilir"
açıklaması yaptılar.
Abartı mı?
Her abartı dile getirildiği anda "gerçeklik" haline gelir.
***
Biz mi?
Fon krizini
konuşuyoruz şimdi...
Birkaç ay böyle gidecek...
Finans dendiği anda sular seller gibi coşan "uzman" arkadaşlar anlatsınlar bize...
Ama şunu bilelim...
Gelecek yıl tek konu yapay zekâ olacak, sadece yapay zekâ...
(Soruya bak şimdi: Borsalar bütünüyle yapay zekâya bırakılsa, skandal boyutunda krizler önlenir mi? Yoksa YZ de kazanç uğruna iş çevirecek mi?)
***
Şakası yok!
İnsanlığın zekâ ve "enformasyon işlemciliği" diye bildiği beceri yapay zekâ üzerinden bir apokalipse doğru ilerliyor, inkâr edecek hâlimiz kalmadı...
Apokalips...
Yani bir tür kıyamet, son çağ, sonun sonu, öte yana geçiş...
1995-2015 arasının gizemli bilimkurgu filmlerini bir daha mı izlesek acaba?
Armageddon'da bir NASA yetkilisi diyordu ya, "Yok oluşun yaklaştığı ihtimalini gizli tutmazsak, kamu düzeni bozulur."
***
NOT DEFTERİ
Onlar sonunda birbirini yiyecek ve dünyanın orasında burasındaki sıradan insanlar, yani biz sağ kalacağız. Sayımız umut beslemeye ve birkaç basit plan yapıp baştan başlamaya yetecek. (PHILIP K. DICK / Yüksek Şatodaki Adam)