Baştan söyleyeyim...
Artık dünyada olup bitenleri ürkek düşünceler ve mızmız tahlillerle anlayamayız.
Hız korkunç...
Komplolar rutin...
Ve böyle bir ortamda "akademik akılcılık" peşine düşmek, ninni dinlemektir...
***
Gülüyordunuz, bir yıl önce...
Narsist, hödük Trump Grönland'ı istiyormuş ha ha ha!..
E n'oldu?
BM'de herkes barışı konuşurken Danimarka gayet barışçıl(!) biçimde ABD'ye bırakıverdi Grönland'ı...
***
Nedir Grönland?
TV'lerde jeopolitik ve stratejik öneminden söz ediyorsunuz.
Doğru!
Muazzam bir stratejik sıçrama coğrafyası...
Kuzey Kutbu'nun kapısı...
Ama bu kadar mı?
Grönland, Avrupa'nın bitişinin başlangıcı...
Bunu anlamayacaksanız, yakın gelecekten haberiniz olmayacak.
ABD (Trump vitrin) esasen Avrupa'nın işini bitirmek, bütün bölgeyi kendisinin kılmak istiyor.
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İspanya
'da kiracılar, Fransa
'da öğrenciler isyanda...
Başka Avrupa
ülkelerine de yayılacak...
Ama bunları gerçekten 68 Mayıs hareketleri gibi görüyorsanız, fena yanılıyorsunuz...
Üretilmiş sosyal patlamalar bunlar...
***
ABD üç şeyi birden yapıyor...
Bir...
Avrupa'nın toplumsal huzurunu
bozuyor.
İki...
Ortadoğu ve Ukrayna krizi yoluyla Avrupa ekonomisini
zayıflatıyor.
Üç...
Yeniden güç isteyen Avrupa sağını da Rusya ile savaşa
itiyor.
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Aslında geçmişte iki büyük savaşta da böyle oldu.
ABD, Avrupa'yı belaya iten "dost"tu...
Savaş sonrasında da, herkes perişan olduktan sonra savaşa dâhil olup bütün parsayı topladı...
***
Yalnız Avrupa mı?
ABD'nin bütün coğrafyalardaki müttefikleri için "yeni huzursuzluklar" kaynatılıyor.
Görmek ve hazırlanmak gerek...
Suudi Arabistan'ın hâline bakın!
Beyaz Saray, Selman'ın bir başını okşuyor, bir tokat atıyor...
Yakın geçmişe kadar kılına dokundurtmadığı Riyad'ın şimdiki hâli ortada...
Latin Amerika
mı?
Hiç açmayayım, haberlerden bildiğiniz kadarı ne anlatmak istediğimi kavramaya yeter...
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ABD müttefiklerinin...
NATO ülkelerinin...
Külahlarını önlerine koyup yeni dünyanın yeni sorunları için hazırlanmaları gerekiyor.
Büyük bir savaş olmasa bile...
Herkes "savaştan çıkmış" gibi olacak!
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NOT DEFTERİ
Mantık çevremizde yüksek surlar ördü ve sadece yalnız kaldığımız zamanlarda bu duvarların aslında bir hapishane oluşturduğunu fark edebiliyoruz. (SUSANNA TAMARO / Bakışınla Aydınlanır Dünya)