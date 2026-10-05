Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı ( IARC ) için artık tartışılmaz gerçek: Pastırma, sucuk, sosis, salam gibi işlenmiş etler kanserojen yiyecekler...
Gençlerin lezzet algısını düzenleyen popüler medya için de tartışılmaz bir gerçek var; sosis, salam, pastırma (üstelik kalite falan hak götüre!) çabuk ulaşılabilir lezzetin ana unsurları...
Bundan kaçış yok!
Bazı şirketler aynı anda hem sağlığa, hem de sağlıksız gıdaya yatırım yapıyor...
***Şekerle tatlandırılmış içeceklerin kanserojen olduklarına dair kanıtlar da artıyor...
***"İyi, sağlıklı bir uzun yaşam" (longevity) için muazzam bir endüstri yükselmeye başlıyor. ( Bana sorarsanız, büyük yalan: iyi bir uzun yaşam yoktur!)
***Yazılanları okurken...
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Kafa karıştıran ve duygularımızla oynayan bunca lafın özeti ne biliyor musunuz?
Bütün dünya tek bir toplum haline geldi ya...
Şimdi bu devasa toplumun başta beslenme alışkanlıkları olmak üzere yaşam tarzı on yıl içinde derinden değiştirilecek.
Sağlıksızlar ve sağlıklılar diye iki ana sosyal sınıf olacak...
Birinciler için pek bir gelecek yok!
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NOT DEFTERİ
Hiçbir şey doğru değildi ve hiçbir şey yanlış değildi... Ama gerçek, gerçekdışı olanın karşısında başkaldırı halindeydi. ( J. G. BALLARD / Öteki Dünya )