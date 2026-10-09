"16 Nisan sabahı Doktor Bernard Rieux muayenehanesinden çıkınca sahanlığın ortasında ölü bir fareyle karşılaştı.

O anda fazla önemsemeden hayvanı ayağıyla itti ve merdivenleri indi. Ancak sokağa geldiğinde, bu farenin olması gereken yerde olmadığı aklına geldi ve kapıcıya haber vermek üzere geri döndü..."

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böyledir...Nereden çıktı bu diyeceksiniz?, ister istemez dönüp dijital notlarıma baktım...Kırım savaşının tifüs ve veba salgınıyla bitişe zorlanmasını ve Kafkasya göçlerindeki salgınların etkisini not etmişim...Eh, o arada tabii ki Veba romanına da göz gezdirdim...Merak edenler için söyleyeyim...O kapıcı vebaya yakalanır ve ölür...

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Sibirya 'daki veba kaçağı üzerineTüp kırılmış ve bakteri yayılmış da, uzman Darya Şipilova birkaç gün sonra ölmüş de, Irkutsk yakınlarındaki kasaba karantina altına alınmış da..."Takip ediyoruz, biyolojik silah olduğunu düşünmüyoruz, gerçeği yakında öğreneceğiz" dedi ABD Başkanı...DSÖ ise birden işin rengini değiştirdi; ölen uzmanın vücudunda ilgili bir enfeksiyona rastlanmadığını açıkladı geçen gün...Şipilova gerçekten birdenbire hastalanıp ölmüş amanedeniyle...

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Avrupa ve Ukrayna'yıitmek için salgın tehdidini masaya koydular...

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Camus yine Veba romanında diyor ki...

Sıradan insanlar için savaşlar da, vebalar da hazırlıksız yakalanılan şeylerdir...

Peki "hükümran" güçler için durum nasıldır?

Cevap açık: Onlar salgını da, savaşı da adım adım hazırlarlar...

Tek problem aralarındaki çıkar çatışmaları ve enformasyon kargaşasıdır.

Sonra uzlaşırlar...

Bize salgından ölmek veya salgına kanmak kalır...

Ya da savaşı kabullenip bittiğinde ayakta kalmaya çalışmak...

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NOT DEFTERİ

Geleceği ve tartışmaları ortadan kaldıran bir vebayı nasıl düşüneceklerdi ki? Kendilerini özgür sanıyorlardı, oysa felaketler oldukça kimse asla özgür olmayacak. (ALBERT CAMUS / Veba)