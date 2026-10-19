Devletler şu iki şey konusunda dikkatli olmak zorundalar...

Savaşlar başlatılacak, sonra ateşkesler yapılacak, belki barış anlaşmaları ve biri bittiğinde başkası çıkartılacak, sonra yeni ateşkes arayışları gelecek...

Ama SAVAŞ bitmeyecek...

Bölgesel savaşların toplamı "büyük savaş" atmosferini oluşturacak!

3. Dünya Savaşı böyle bir şey...

Ve çoktan başladı...

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Bilelim artık!bu kelime gerçekten ateşin kesileceği ve ardından barışın sağlanacağı anlamına gelmiyor...O dönem bitti!Asıl hesap kesilinceye kadar...Olup bitenler hedeflerle çakışıncaya kadar YIKIM sürecek...

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Böyle bir süreçtehayati önem taşıyor, bu bir...Eğer insani değerleri ayakta tutmak istiyorsak, mazluma destek ve uluslararası hukuk arayışı da asla bir kenara bırakılmamalı, bu da iki...

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ABD ve İsrail dünyanın gündemi kızıştıkça vicdan sahibi insanlar Gazze 'yi unuturlar diye hesaplıyorlar...Şimdi Birleşmiş Milletler ne diyor?Bu arada belirtmek gerek ki, ateşkes diye diye Gazze'nin yüzde 65'i siyonist ordunun kontrolüne geçti.

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Sonundagibi bir yayın bile yeni sayısında şu gerçeği kabul etti: "Nitekim Netanyahu ve bakanları da Gazzelilerin yakında göçe zorlanacaklarını açıkça dile getiriyorlar.

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Ne yazık ki...

Bizim tv yorumcuları falan "Trump şöyle dedi, böyle dedi" diye fikir yürütmeyi pek seviyorlar.

Bazen onları izlerken "Boşverin yahu Trump'ın ne dediğini" diye kendi kendime bağırıyorum; "olup bitene bakın!"

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NOT DEFTERİ

Ve parmaklarımla gözlerine dokundum, bir televizyon kanalının sessiz tuşlarına dokunur gibi... (JEAN BAUDRILLARD / Siyah 'An'lar)