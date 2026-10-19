Devletler şu iki şey konusunda dikkatli olmak zorundalar...
Savaşlar başlatılacak, sonra ateşkesler yapılacak, belki barış anlaşmaları ve biri bittiğinde başkası çıkartılacak, sonra yeni ateşkes arayışları gelecek...
Ama SAVAŞ bitmeyecek...
Bölgesel savaşların toplamı "büyük savaş" atmosferini oluşturacak!
3. Dünya Savaşı böyle bir şey...
Ve çoktan başladı...
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Bilelim artık!
ABD'nin, İsrail'in ve (şimdi yavaş yavaş havası sönmeye başlayan ) Avrupa'nın "ateşkes"ten bahsettiği her durumda
bu kelime gerçekten ateşin kesileceği ve ardından barışın sağlanacağı anlamına gelmiyor...
O dönem bitti!
Asıl hesap kesilinceye kadar...
Olup bitenler hedeflerle çakışıncaya kadar YIKIM sürecek...
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Böyle bir süreçte bölgesel savaşların dışında kalabilme becerisi
hayati önem taşıyor, bu bir...
Eğer insani değerleri ayakta tutmak istiyorsak, mazluma destek ve uluslararası hukuk arayışı da asla bir kenara bırakılmamalı, bu da iki...
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Gazze'ye bakın!
ABD ve İsrail
dünyanın gündemi kızıştıkça vicdan sahibi insanlar Gazze
'yi unuturlar diye hesaplıyorlar...
10 Ekim 2025'te ateşkes ilan edilmişti, hatırlıyor musunuz?
Donald Trump "bu ateşkes savaşın sonu olacak" demişti.
Şimdi Birleşmiş Milletler
ne diyor?
"Ateşkes (!) adı verilen bu süre içinde bombardıman hiç durmadı; çoğu çocuk 1400'den fazla Gazzeli öldürüldü. İki milyonu aşkın insan çadırlar ve geçici barınaklarda yaşıyor."
Bu arada belirtmek gerek ki, ateşkes diye diye Gazze'nin yüzde 65'i siyonist ordunun kontrolüne geçti.
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Sonunda Foreign Affairs
gibi bir yayın bile yeni sayısında şu gerçeği kabul etti: "Barış için başlangıç kabul edilen ateşkes Gazze'yi daha da yaşanılmaz hale getirme politikasının bir yüzüydü..."
Nitekim Netanyahu
ve bakanları da Gazzelilerin yakında göçe zorlanacaklarını açıkça dile getiriyorlar.
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Ne yazık ki...
Bizim tv yorumcuları falan "Trump şöyle dedi, böyle dedi" diye fikir yürütmeyi pek seviyorlar.
Bazen onları izlerken "Boşverin yahu Trump'ın ne dediğini" diye kendi kendime bağırıyorum; "olup bitene bakın!"
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NOT DEFTERİ
Ve parmaklarımla gözlerine dokundum, bir televizyon kanalının sessiz tuşlarına dokunur gibi... (JEAN BAUDRILLARD / Siyah 'An'lar)