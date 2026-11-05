Trump bekliyordu...

Biliyordu...

Hatta hazırlanmıştı...

Seçim sonuçlarını şimdilik "yumuşak" karşılaması bundan...

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Medyada günlerce türlü çeşitli yorumlar izleyeceksiniz...Ayrıntılar, tahminler, vb.Tam olarak şu gerçeği söyleyenler çıkacak mı acaba? Sanmam..., belki birçok ülkede ve ABD'de bir iki seçim daha olur, hepsi o kadar!Öylesi böylesi yok!Bütün seçimleri "Yapay Zekâ"nın kazanacağı ve devletlerin ayakta kalma çabalarının demokrasi mücadelesinin önüne geçeceği bir döneme giriyoruz...

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Bu seçim bazı yorumcuların ısrarla altını çizdiği gibi Cumhuriyetçi Parti'nin giderek çözülme, hatta yok olma sürecinin başlangıç evresinde miyiz?Hepsi mümkün...Fakat buna seçimde çoğunluğu elde ettiler diye Demokratlar karar verecek sanıyorsanız, yanılıyorsunuz... Elon Musk , Peter Thiel, Alex Karp, Greg Brockman, Anthropic tayfası, vd.)Fakat global medyanın son yıllarda gözden kaçırdığı gerçek şu: Bütün yeni teknoloji şirketleri ve multimilyarderler üzerinde hâkim güç'dur...

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'i uzun bir süredir ciddiye almıyorum...Fakat dün Trump'ın yenilgisi üzerine attığı X mesajı gerçekten anlamlıydı:Peki ne oldu?Trumpçılar, Dugin'in bu mesajına kızdılar...Nasıl mı?Şöyle: "Yalancı! Sen hep Rusya'nın dünya vizyonunu savundun. Şimdi gör bakalım, ne olacak? Küreselciler senin ve Putin'in ülkesini yeryüzünden sildiklerinde Trump'ın değerini anlarsın..."

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Anlayacağınız...

Esas kavga...

Avrupa'da daha geniş bir savaş olacak mı, kavgası...

"Rusya mı asıl hedef, yoksa Çin mi?" kavgası...

Biz enflasyonla falan boğuşurken dünyanın bu derdi daha çok büyüyecek...

"Büyük savaştan bana ne!" diye düşünen okumuş Türkler bu tavırlarını yeniden gözden geçirsinler...

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NOT DEFTERİ

Beni anlamayanlara karşı soğuğum. Fakat bu kadar anlayanlardan da ürküyorum. (PEYAMİ SAFA / Yalnızız)