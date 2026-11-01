Yabancılar arasında tanıdık olmak için...

Güvensiz bir ortamı güvenilir kılmak için...

Bazen sırf itişmemek, didişmemek için...

Bazen bölüşmek, paylaşmak için bir başkasını "kardeş" ilan ederiz...

Sadece insanlar değil, devletler, toplumlar da yapar bunu...

Hatta aramızda kan bağı bile bulmaya çalışırız...

Ve o coşkuyla...

Kardeşlik hâlinin arkasındaki karanlık tarihi ve ibretlik insanlık derslerini unutuveririz...

Ama "kan" kaynar; rahat durmaz!

***

Vahiy boşuna mınu anlatarak kan bağının sıkıntısını vurgular?Onun yerine yol ve takva bağı geçirilsin ister. ("İman edenler ancak kardeştir" / Hucurat, 10)Kardeş sayılacak toplumlardan, soylardan, halklardan gelmek de kardeşçe davranmanın temelini oluşturamıyor...Kardeşsin diye haset ve rekabet bitmiyor, tersine gemi azıya aldığı da oluyor...

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Ortada hiçbir şey yokken, süreklidedin mi yanarsın!Her iki taraf da kardeş olmaya çalışmalıdır...Olmuyor mu?Bütün insanlık mitolojileri buile bezenmiştir:Derin tarihimiz hep bunu anlatır...

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Kardeşlik deyince aklımızabir ilişki gelir...Ama kardeşliğin gerçekliği(Âdem'in oğullarının altından kalkamadığı ağırlığı herhangi bir kardeşin kolayca kaldırabileceğini düşünmek saflıktır.)Kardeşlik deyince aklımızagelir...Ne güzeldir öyle düşünmesi...O hâlde yapılacak şey açıktır...Kardeşsen, kardeşliği...

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Lakin şunu da biliriz...Kardeşlik duygususıcak birkurar.Hiç bağımız olmayan insanlaradememiz boşuna değildir; yabancılığın işi oracıkta bitirilir, anında aile ortamı oluşmaya başlar, değil mi?O hâlde...Kardeşliğe değer vereceksek, "Âdem'in iki oğlu" gibi değil...olmalıyız.(NOT: Dikkatinizi çekmiştir; Habil ve Kabil demedim, Kitabımız adlarını vermez kardeşlerin; yaygın olana aldırmayın!)