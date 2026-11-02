Baksanıza…
Aklı başında sandığımız ülkeler vatandaşlarına "birkaç günlük yiyecek, yeterli su, batarya ve diğer temel ihtiyaç maddeleri" bulundurma çağrısı yapıyor…
Bizde bile bir telaş; marketlerde mum aranıyor…
Anladık ki, "bir korku küresi olarak dünya" fikri öyle entel dantel bir tez değil, basbayağı gerçeklikmiş…
Peki alarm durumunun açık bir nedeni var mı? Yok!
İş oraya geldiğinde diller dolanıveriyor…
Ve asıl garip olan ne biliyor musunuz? Bütün bunlar kimseye garip gelmiyor…
***Birileri…
***Savaşa iştahlanan bir Avrupa sizin de tuhafınıza gitmiyor mu?
***Bütün bunlar bizi de etkiler mi?
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Yukarıda "birileri" dedim ya…
İşte onlar hem mevcut ekonomik sistemin, hem de ulus devletlere bağımlı siyasal düzenin ömrünün dolduğunu düşünüyorlar.
Bir "geçiş süreci"ne ihtiyaçları var…
İklim patırtısı ve pandemiyle falan bir yere kadar ilerleyebildiler.
Şimdi Avrupa siyaseti ve bürokrasisindeki adamlarını kullanarak "kriz ve panik duygusu" pompalamaya başladılar.
Somut bir savaşın bedelini ödemektense zihinlere yöneltilmiş "karanlık bir savaş"ın peşindeler…
Dikkatli olalım!
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NOT DEFTERİ
Bu, tarihin öğrettiği derslerden biridir: eşya zamanla hafifler. Gelecek geçmişten daha iyi olmayabilir, ama daha hafif olacağı kesin. Geçmişin yükü, ağırlığı var… ( GEOFF DYER / Yeniden Anımsanan Savaş )