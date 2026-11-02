Baksanıza…

Aklı başında sandığımız ülkeler vatandaşlarına "birkaç günlük yiyecek, yeterli su, batarya ve diğer temel ihtiyaç maddeleri" bulundurma çağrısı yapıyor…

Bizde bile bir telaş; marketlerde mum aranıyor…

Anladık ki, "bir korku küresi olarak dünya" fikri öyle entel dantel bir tez değil, basbayağı gerçeklikmiş…

Peki alarm durumunun açık bir nedeni var mı? Yok!

İş oraya geldiğinde diller dolanıveriyor…

Ve asıl garip olan ne biliyor musunuz? Bütün bunlar kimseye garip gelmiyor…

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Birileri…Olağanüstü halin normal durum sayılacağı bir dünya istiyor…Eh, korku ve panik öyle bir şeydir ki…Başlı başına bir rejim işlevi görür.Savaş çıkarmadan savaş ortamı; felaketler patlak vermeden felaket ortamı üretir.Çok belli ki dünya böyle bir dönem geçirecek…

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Savaşa iştahlanan bir Avrupa sizin de tuhafınıza gitmiyor mu?Trump, Rusya ile girilen çatışmacı yolun bir çıkmaz olduğunu söyledikçe… Almanya başını öte yana çeviriyor ve "Rusya'yla savaş yaklaşıyor" diye tepiniyor. Birleşik Krallık savunma bakanı ayrı alem, kalkıp The Telegraph gazetesine "Bin gün içinde tam teşekküllü bir savaşın patlak verebileceğini" yazıyor.Delirdiler mi?Hayır!Açıkça politik bir plan çiziyorlar…Asıl hesap Batı'da gündelik hayatın yeniden düzenlenmesine yönelik…

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Bütün bunlar bizi de etkiler mi?Elbette…Her ne kadar kendi dertlerimiz başımızdan aşkınsa da…Biz de pek yakında bu korku ve panik çemberinin içerisinde kalabiliriz.Çünkü dünya öyle mecazen falan değil, gerçekten küçük artık…

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Yukarıda "birileri" dedim ya…

İşte onlar hem mevcut ekonomik sistemin, hem de ulus devletlere bağımlı siyasal düzenin ömrünün dolduğunu düşünüyorlar.

Bir "geçiş süreci"ne ihtiyaçları var…

İklim patırtısı ve pandemiyle falan bir yere kadar ilerleyebildiler.

Şimdi Avrupa siyaseti ve bürokrasisindeki adamlarını kullanarak "kriz ve panik duygusu" pompalamaya başladılar.

Somut bir savaşın bedelini ödemektense zihinlere yöneltilmiş "karanlık bir savaş"ın peşindeler…

Dikkatli olalım!

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NOT DEFTERİ

Bu, tarihin öğrettiği derslerden biridir: eşya zamanla hafifler. Gelecek geçmişten daha iyi olmayabilir, ama daha hafif olacağı kesin. Geçmişin yükü, ağırlığı var… ( GEOFF DYER / Yeniden Anımsanan Savaş )