Birden karar verilip çıkılmış tatilin ilk günü...
Ailecek sahildeler...
Oğlan uyuyor, baba da dalmak üzere...
Anne kitap okuyor...
Kız denize bakıyor; ta uzaklardaki tankere...
Ama gemi bulundukları sahile doğru ilerliyor...
İş ciddileşiyor sanki; "Gemi bize doğru geliyor" diyor kız...
Anne kitabını kapatıp bakıyor.
Görüntü gerçekten bir tuhaf...
Dev tankerin burnu kumsala doğru hızla yaklaşıyor.
Mırıldanıyor anne: "Endişelenmeli miyiz?"
***
Sonrası...
Kaçışma...
Geminin büyük bir gürültüyle sahile çıkışı...
Şok!..
Ama olaylar o kadarla kalmıyor...
Tatil matil...
İş hayatı, düzen, ülke...
Hepsi birkaç gün içinde geçmişe karışıyor.
***
Hatırladınız mı filmi?
2023'te gösterime çıkmıştı: Dünyayı Ardında Bırak / Leave The Behind...
Bir felaket filmiydi, bir tür apokalips
anlatısıydı...
Yapımcıları da ilginçti hani: Barack ve Michelle Obama...
Üç gün önce sosyal medyada herkes birbirine bu filmi hatırlattı..
Neden mi?
Çünkü baştan aşağı "sır
" kalan ( resmi açıklamalara çocuklar bile inanmaz) ve ABD hava sahasındaki 7 bin uçağın yere indirildiği gün
Mississippi nehrinde de bir kaza oldu...
Filmdekine benzer bir tanker "American Heritage" ( Amerikan Mirası )
adlı yolcu gemisine bindirip batırdı.
Ama elbette asıl düşündürücü olan geminin adıydı...
***
Yine de bu tür düz benzerlikler kuran ve heyecan yaratmaya çalışanlara pek takılmıyorum...
Lakin dünyada garip şeyler olmaya başladı...
İşte bu çerçevede Dünyayı Ardında Bırak
filmini bana hatırlatan şeylere gelince...
Bir...
Çok hızlı yaklaşma teması...
Sanki hiç beklenmedik ve kitleleri sarsıcı bir şey
yaklaşıyor.
İki...
Filmdeki babanın bir sahnede "birdenbire hiçbir işe yaramayan bir adam oldum; cep telefonun gps'im olmadan bir hiçmişim
" diyerek ağlayışını hatırlayınca sarsılıyorum...
Üç...
Filmdeki gizemli ev sahibi...
Bir ara pişmanlık içinde söyleniyor ya...
"Biliyordum, bütün bunların olacağını hissediyordum. Piyasalara bakmıştım, hiçbir şey normal değildi..."
***
Filmler abartır, gerçeklik ise sert sonlara yumuşak adımlarla ilerler...
Bilmiyorum, dünyanın bugünlerdeki hâline bakıp ne düşünmeliyiz?
***
NOT DEFTERİ
Hastalık çok defa kaderin aksiliklerine karşı önce ruhun ve onun peşinden vücudun isyanıdır. (PEYAMİ SAFA / Yalnızız)