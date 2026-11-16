Birden karar verilip çıkılmış tatilin ilk günü...

Ailecek sahildeler...

Oğlan uyuyor, baba da dalmak üzere...

Anne kitap okuyor...

Kız denize bakıyor; ta uzaklardaki tankere...

Ama gemi bulundukları sahile doğru ilerliyor...

İş ciddileşiyor sanki; "Gemi bize doğru geliyor" diyor kız...

Anne kitabını kapatıp bakıyor.

Görüntü gerçekten bir tuhaf...

Dev tankerin burnu kumsala doğru hızla yaklaşıyor.

Mırıldanıyor anne: "Endişelenmeli miyiz?"

***

Sonrası...Kaçışma...Geminin büyük bir gürültüyle sahile çıkışı...Ama olaylar o kadarla kalmıyor...Tatil matil...İş hayatı, düzen, ülke...Hepsi birkaç gün içinde geçmişe karışıyor.

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Hatırladınız mı filmi?2023'te gösterime çıkmıştı:Bir felaket filmiydi, bir türanlatısıydı...Yapımcıları da ilginçti hani:Üç gün önce sosyal medyada herkes birbirine bu filmi hatırlattı..Neden mi?Çünkü baştan aşağı "" kalan ( resmi açıklamalara çocuklar bile inanmaz) veMississippi nehrinde de bir kaza oldu...Filmdekine benzer bir tanker "adlı yolcu gemisine bindirip batırdı.Ama elbette asıl düşündürücü olan geminin adıydı...

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Yine de bu tür düz benzerlikler kuran ve heyecan yaratmaya çalışanlara pek takılmıyorum...Lakin dünyada garip şeyler olmaya başladı...İşte bu çerçevedefilmini bana hatırlatan şeylere gelince...Çok hızlı yaklaşma teması...Sanki hiç beklenmedik ve kitleleriyaklaşıyor.Filmdeki babanın bir sahnede "" diyerek ağlayışını hatırlayınca sarsılıyorum...Filmdeki gizemli ev sahibi...Bir ara pişmanlık içinde söyleniyor ya...

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Filmler abartır, gerçeklik ise sert sonlara yumuşak adımlarla ilerler...

Bilmiyorum, dünyanın bugünlerdeki hâline bakıp ne düşünmeliyiz?

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NOT DEFTERİ

Hastalık çok defa kaderin aksiliklerine karşı önce ruhun ve onun peşinden vücudun isyanıdır. (PEYAMİ SAFA / Yalnızız)