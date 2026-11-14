Heyecanlı biçimde öğretmenini anlatıyor…

Her şeye kızmış, çocukların sorularını cevaplamamış falan…

Annesi "belli ki öğretmeninin hey heyleri üstündeymiş bugün, olur öyle şeyler" diyor…

Gülüyor, "yok yok" deyip gülüyor ufaklık, sonra ekliyor: "faturaları gelmiş!"

Ben şaşırınca annesi açıklıyor: "Şimdiki çocuklar arasında bu yaygın…"

Vay canına!

Çocukların diline bak, günümüzün hayatını anla…

Biz "solundan kalkmış" falan derdik…

Çok eskide kaldı…

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Başkalarının nesi var?Kulakları…Yeni trend bu…Aslında yeni yalnızlık…

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Washington Post'un köşe yazarı'ın sözünün de altını çizmek isterim:

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Zarif biri…Şefkatle yaklaşıyor çevresindekilere…FakatNeden?

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Oysa çoğu zamanOnu gevşetip açan ve sımsıcak birkılan şey

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Eski notlarıma bakıyorum…ş, onu gördüm…2006'da şöyle yazmışım: "Gün boyunca kısa mesaj sinyali vermeyen bir cep telefonu...Koyu bir terk edilmişlik hissi!"Geçti o günler, o hüzünler…Hatta şimdi aramalar ve kısa mesajlar bunaltan bir kalabalık içindeymişiz duygusu veriyor.Bazenistiyoruz ama en fazla bir saat…

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COP31 İklim zirvesi içinakredite olmuş…Mavi bölge deniyor medya merkezine…Orada muazzam bir hareketlilik var.Emin değilim.Sabah akşam takip ediyorum, sadece klişeler havada uçuşuyor…

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Dünyanın en değerli yapay zeka şirketlerindenbir skandal sonucu istifa etti.Huang'ın ilişki kurduğu kadının Çin adına casusluk yaptığı iddia ediliyor.Dünya bu!