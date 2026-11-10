Yapay zeka uygulamaları bile bizim "sağlıklı yaşam" medyasının masal dünyasından daha gerçekçi…

Geçen gün "günümüz insanı uyuyabilir mi?" diye sordum Yapay Zeka'ya…

Önce dümdüz ve dürüstçe…

"Kronik stres altında zor" dedi…

Mavi ekranlar ve biyolojik (sirkadiyen ) ritim bozukluğundan daha sonra bahsetti…

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aynı soruyu geçen gün kendi tercih ettiği yapay zeka uygulamasına sormuş…Uygulama bir iki giriş sorusunun ardından yapıştırmış:Sonra hekim olan ağabeyine danışmış, beslenme alışkanlıklarından başlayıp yatağa kaçta girdiğine kadar bir yığın hesap vermek zorunda kalmış…

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Koskoca (!) BBC'nin uzmanları da geçenlerde toplanmışlar,nı madde madde çıkarmışlar…Biri şöyle…Vallahi kelime kelime böyle…Ben de size soruyorum; mümkün mü?Zihinsel tartışmaları kovmak için mavi ekranla haşır neşir oluyoruz; fakat o da uyumayı iyice zorlaştırıyor.

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İşin gerçeği şu ki…Kronik uykusuzluk artık bireysel ya da belli bir sosyal çevreye ait problem olmaktan çıktı, global ve sosyal bir salgına dönüştü…Bakın, ben uzman karşıtı değilim…Uykusuzluktanolarak bahseden uzmanları ciddiye alıyorum.Ara ara yol kazaları yapmasına karşınciddi bir tıp dergisidir ve orada 2026 başında yayınlanan bir araştırma kronik uykusuzluk tanısı alanların dünya genelinde hızla arttığını ortaya koyuyor.İlk nedenlerveAma iyice çeşitlenip derinleşennü de unutmamalı…En kritik yaş dilimi de 30'lu yaşlarmış aklınızda olsun…

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Bana sorarsanız… Modern insanın uyuması giderek imkansızlaşıyor.

Deliksiz uyku mu? Unutun!

Uykusuzluğumuza dair en tatsız şeylerden biri de ne biliyor musunuz?

Hafızamız bu durumdan kötü etkileniyor.

Uykusuzluk ve unutkanlık el ele ilerliyor, bu aklınızda kalsın.

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NOT DEFTERİ

Uzaklıklar kilometrelerle ölçülebilir. Oysa ne zamanı ne de hayatı böyle ölçülere vuramazsınız… Hatıralar, özlemler, sevinçler ile doludur anlar, öyle anlarız varlıklarını…( J. L. BORGES / Atlas )