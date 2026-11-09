Savaşın en sıcak zamanları...
1943...
Her gün Avrupa semalarına çıkan yüzlerce ABD Hava Kuvvetleri uçağının bir bölümü geri dönmüyor...
Gelenler de delik deşik...
Ordu uçakları zırhlamaya karar veriyor ama zırh sıkıntılı bir şey o dönemde...
Ağırlığı arttırıyor, manevra kabiliyetini düşürüyor.
İstatistiki bir çalışma yapıp doğru yerleri bulmalı ve sadece oraları zırhlamalı...
Uzmanlar çalışıyor...
Yöntem net: Dönen uçaklar inceleniyor.
En çok hasar kanatların ortasında ve gövdenin arka ucunda...
Düz mantık...
***Ama bu mantık ve iş tutmuyor.
***Dönmeyen uçaklar istatistiki olarak ÖLÜ...
***İstatistikler ne doğru, ne de yalan söyler...
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Bütün bunları niye yazdım?
Şundan...
Düz anlamıyla sokağın çok şey anlattığı ama medyanın "dönen uçakları" andırdığı bir tür savaş dönemindeyiz...
Haberlere çıkmayan kitlelere bakmalıyız, sokağa yani...
"Sade insan"da hakikat!
Yakın gelecek onların arasından ve onların enerjisiyle inşa olacak.
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NOT DEFTERİ
En küçük parçamızı bile istihzaya emanet edemeyiz. Haindir. Oynar ve elinden düşürür. Sevimli fakat sadisttir istihza. Öperken ısırır. (PEYAMİ SAFA / Yalnızız)