Soruyorum...

Gökyüzünün rengi nedir?

Cevaba gelince...

Gökyüzü hep mavi değildir ama mavi olduğunda akılda kalır, o kesin!

Yoksa bazen sarıdır, bazen gri, bazen kirli beyaz, bazen maviden hatıra bir garip renk, bazen menekşe, bazen o güzel saatlerde kızıla çalar ki, anlatması zor...

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Orhan Veli'nin Dalgacı Mahmut şiirinin şu bölümünü severim:Ama şiirin tanınan dizeleri şunlardır:Ah, diyorum, şimdi nice sabah uyandığımızda yeryüzünün tavanının gri renkle kaplandığını göreceğiz...

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İş filmlerde iyice ilginçtir...Gökyüzünün maviliğinden söz edilir ama görüntüye gelen başka renklerdir.Ya resim sanatında?İzlenimciliğin gökyüzü bile öyledir...Mesela,çok sevilir.

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geliyor şimdi aklıma...Acayip biçimde gizemli ve öyküsü sonuna kadar baş döndüren 2001 yapımı bir filmdirOyuncu kadrosu da müthiştir; benim çekebileceğim tekbu filmdedir ve çok iyidir; kadınlara gelince iki karşıt uç vardır:ve(İşe bakın, film gösterime çıktığında doğan çocuklar bugün 25 yaşındalar.)

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Aklınızadiye bir soru takılabilir...İzlenimci akımın büyük ustasıöyle olduğuna inanıyordu...O zamanlar gerçekten de öyleydi belki...

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Bir dakika!..Madem filmden bahsettim, finalindeki ünlü sözü atlamayayım...Kadındiyordu hani ve adam da cevaplıyordu:

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Doğrusu,, onu yazacaktım...Her mavi de bambaşka bir tarihe yaslıyor sırtını:Bütün bunlardan bahsetmeyi planlıyordum işte...Akşamın ilk saatlerinde (Moda'dan bakınca Sarayburnu üstlerinde) kızıla çalanrengine âşığım...