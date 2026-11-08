Soruyorum...
Gökyüzünün rengi nedir?
Cevaba gelince...
Gökyüzü hep mavi değildir ama mavi olduğunda akılda kalır, o kesin!
Yoksa bazen sarıdır, bazen gri, bazen kirli beyaz, bazen maviden hatıra bir garip renk, bazen menekşe, bazen o güzel saatlerde kızıla çalar ki, anlatması zor...
***
Orhan Veli'nin Dalgacı Mahmut şiirinin şu bölümünü severim:
"Deniz yırtılır kimi zaman / Bilmezsiniz kim diker; / Ben dikerim."
Ama şiirin tanınan dizeleri şunlardır:
"İşim gücüm budur benim / Gökyüzünü boyarım her sabah / Hepiniz uykudayken / Uyanır bakarsınız ki mavi."
Ah, diyorum, şimdi nice sabah uyandığımızda yeryüzünün tavanının gri renkle kaplandığını göreceğiz...
***
İş filmlerde iyice ilginçtir...
Gökyüzünün maviliğinden söz edilir ama görüntüye gelen başka renklerdir.
Ya resim sanatında?
Işığa göre bin bir renge giren gökyüzünü ressamlar asırlar boyu maviye boyamaktan kaçınmıştır...
İzlenimciliğin gökyüzü bile öyledir...
Mesela, Monet'nin vanilya sabahları
çok sevilir.
***
Adını Monet'nin gökyüzünden alan bir film
geliyor şimdi aklıma...
Acayip biçimde gizemli ve öyküsü sonuna kadar baş döndüren 2001 yapımı bir filmdir Vanilla Sky!
Oyuncu kadrosu da müthiştir; benim çekebileceğim tek Tom Cruise
bu filmdedir ve çok iyidir; kadınlara gelince iki karşıt uç vardır: Cameron Diaz
ve Penelope Cruz.
(İşe bakın, film gösterime çıktığında doğan çocuklar bugün 25 yaşındalar.)
***
Aklınıza "Monet niye sabahları vanilya renginde resmediyordu?"
diye bir soru takılabilir...
İzlenimci akımın büyük ustası temiz havanın renginin
öyle olduğuna inanıyordu...
O zamanlar gerçekten de öyleydi belki...
***
Bir dakika!..
Madem filmden bahsettim, finalindeki ünlü sözü atlamayayım...
Kadın "Seni bulacağım"
diyordu hani ve adam da cevaplıyordu: "İkimizin de kedi olduğu başka bir hayatta..."
***
Doğrusu, klavyenin başına bütün bunları yazmak için oturmamıştım...
Birbiriyle kavgalı ne çok mavi var
, onu yazacaktım...
Her mavi de bambaşka bir tarihe yaslıyor sırtını: Blue Jean mavisini düşünün, bir de nazar boncuğunu mesela...
Bütün bunlardan bahsetmeyi planlıyordum işte...
Gökyüzünün rengi mi?
Akşamın ilk saatlerinde (Moda'dan bakınca Sarayburnu üstlerinde) kızıla çalan leylak
rengine âşığım...
Hem aydınlıkla hem karanlıkla akraba olan maviyi denizde tercih ederim.