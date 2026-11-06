Şimdi herkes demokrat...
Birdenbire...
Daha düne kadar Trump'a övgüler düzen arkadaşlarımız dahi bugün seçim galibiyeti sevinci yaşıyorlar.
Sanırsınız bizzat kendileri Michigan'dan Müslüman senatör olarak seçildi.
Medyayı geçtim, bütün AK Partili ve CHP'li arkadaşlar el ele seviniyorlar...
İşin "siyonizme darbe" tarafı önemli ama ne çok abartıyoruz yahu!
Ve tehlikeli bir yanılgının eşiğinde olabiliriz...
***
Biz çok Demokrat dönemler gördük...
Hiç demokrat bitmedi...
Uzaktan uzağa sevinme çocukluğuna kapıldığımız da oldu ama artık bir duralım...
Dikkatle izleyelim, yeter!
***
Dün yazdım, tekrarlayayım...
Seçimin mikro boyutta Demokrat başarılarına sahne olması bir noktayı gizlemesin...
Ne o?
Seçimlerin makro sonuçlar üretme döneminin sonlarına geliyoruz...
Bir gösteri, bir siyasal şenlik, hepi topu bu...
ABD devleti
(ve aslında bütün devletler) ise savaşa hazırlanıyor...
***
İşte işin o yanını görmek istemiyoruz...
Ürkütüyor bizi...
ABD, hangi savaşa hazırlanması gerektiğini tayin etmeye çalışıyor...
Hedef Çin
mi?
Trump bunu tercih ediyor, fakat küreselciler çok kızıyordu...
Yoksa ekonomiyi ve global düzeni yenileme hedefi için daha net düşman niteliği taşıyan ve Avrupa'nın da savaşa hazırlandığı Rusya
'yı mı düşman seçmeli?
Ucuz politika yorumcuları Michigan, Texas falan diye oyalanırken ABD'nin derin güçleri
bu tercihi nihayete bağlayacak...
***
Birinci Dünya Savaşı
dönemiydi, tarih meraklıları bilir.
1913-21 arasında ABD'ye başkanlık eden Demokrat senatör W. Wilson'un dönüşümü(!)
çarpıcıdır.
Sulu gözlü bir barışsever olarak başlamıştı başkanlığı Wilson'un...
Sonra ne oldu?
Ülkesini savaşa soktu, savaşın orta yerinde tam bir savaşsever
olup çıktı...
"Bedeli ne olursa olsun, bankalarımız, sanayimiz ve bütün şirketlerimiz için yabancı pazarların hâkimiyetine sahip olmalıyız"
diyen de odur.
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Savaş veya savaşa benzer bir global atmosferin vakti çaldı mı, şu Demokrat bu Cumhuriyetçi falan hikâye kalır...
ABD'ye yakından veya uzaktan bakacaksak...
Bu gerçeği unutmayalım.
***
NOT DEFTERİ
Âşıklara haber vermek isterim. Kalbin bütün meseleleri yalnız kalpte halledilir. Çünkü bir hissin hakkından ancak başka bir his gelir. Ümitsiz bir aşkın panzehri nefrettir. (PEYAMİ SAFA / Yalnızız)