Doğru ve sağlıklı beslenme konusunda eleştirel yazılar kaleme alıyorum ya...

Bazen faydalı da buluyorum, bazen dalgamı da geçiyorum hani...

Aynı zamanda utanıyorum da...

Çünkü eleştirmek için bile önce doğru düzgün beslenebilme imkânı diye bir şey var, değil mi?

Ve tam o sırada...

Aklıma Gazze'de yemek dağıtım istasyonlarının görüntüsü geliyor...

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Hepsi orada...Kazandaki aş kimseye yetmediği içinorada...Kendine ve kardeşlerine bir avuç yemek kalan sıranın sonundaki gözü yaşlı küçük kız orada...orada...Yardım malzemeleri arasında gelen bir paket kedi mamasını kedilerine paylaştırmaya çalışan çocuklar orada...VeOradalar...

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Sonra gösterişli medyamızınyazılarına bakıyorum...Bu konular gözlerimize çekilen birgibi geliyor bana artık...Beslenemeyen, aç bırakılan halkların üzerine bir örtü...Protein nereden alınmalıymış, beyaz etin hangisi faydalıymış, lifli besinler mutlaka yenmeliymiş...Berbat bir şakaya dönüşüyor hepsi...Hattaolup çıkıyorlar...Geçin yahu! Gazze 'ye bakın...

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Şimdi esas soruya geleyim...Çünkü şöyle bir ABD , AB ve İsrail tasarımı dikkatimi çekmeye başladı:

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Peki ne olacak?

Gazze'yi ağzına almayan ama global ekonomideki adaletsizlikleri tartışıp "yeni dünya düzeni" için çalışan şık kalabalıklar...

Öyle mi?

Gazzelileri kendi hâline bırakan ama iklimi ve çevreyi kurtarmak için çalışan okumuş kitleler...

Öyle mi?

Gazze orada yerle bir edilmiş hâlde kalacak; hâlâ her gece bombalanacak...

Lakin biz yapay zekânın insanı yok edeceğini konuşup duracak ve bundan korkacağız...

Öyle mi?

Bu mu yani?

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KISA BİR ARA

Garip bir yorgunluk var üzerimde...

Kültürel birikimim ile gündelik hayatım arasındaki köprüyü yeniden inşa etme ihtiyacı da bastırdı bir yandan...

Ballarım da tatilde ya, biraz onları da göreyim.

Anlayacağınız, hafta sonuna kadar bu köşeye ara veriyorum...

Görüşmek üzere, sağlıcakla...