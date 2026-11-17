Doğru ve sağlıklı beslenme konusunda eleştirel yazılar kaleme alıyorum ya...
Bazen faydalı da buluyorum, bazen dalgamı da geçiyorum hani...
Aynı zamanda utanıyorum da...
Çünkü eleştirmek için bile önce doğru düzgün beslenebilme imkânı diye bir şey var, değil mi?
Ve tam o sırada...
Aklıma Gazze'de yemek dağıtım istasyonlarının görüntüsü geliyor...
***Hepsi orada...
***Sonra gösterişli medyamızın "sağlıklı beslenme" yazılarına bakıyorum...
***Şimdi esas soruya geleyim...
***
Peki ne olacak?
Gazze'yi ağzına almayan ama global ekonomideki adaletsizlikleri tartışıp "yeni dünya düzeni" için çalışan şık kalabalıklar...
Öyle mi?
Gazzelileri kendi hâline bırakan ama iklimi ve çevreyi kurtarmak için çalışan okumuş kitleler...
Öyle mi?
Gazze orada yerle bir edilmiş hâlde kalacak; hâlâ her gece bombalanacak...
Lakin biz yapay zekânın insanı yok edeceğini konuşup duracak ve bundan korkacağız...
Öyle mi?
Bu mu yani?
***
KISA BİR ARA
Garip bir yorgunluk var üzerimde...
Kültürel birikimim ile gündelik hayatım arasındaki köprüyü yeniden inşa etme ihtiyacı da bastırdı bir yandan...
Ballarım da tatilde ya, biraz onları da göreyim.
Anlayacağınız, hafta sonuna kadar bu köşeye ara veriyorum...
Görüşmek üzere, sağlıcakla...