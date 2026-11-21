Zirve hakkında TV'lerde yorum üzerine yorum patlatanlara gülüyorum...

Hele "Bu zirvede hiçbir şey olmadı, dünyanın hayrına tek bir şey yok" diye dövünen arkadaşlar ayrı âlemler...

Yahu Şi, Putin ve Trump niye "dünyanın hayrına" toplansın?

Ne zaman böyle bir hedefleri oldu?

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, diyorlar...Ben de bir ara aklımdan geçirdim; hani 4-11 Şubat 1945 arası ABD , Sovyetler Birliği ve Birleşik Krallık liderleri bir araya gelmiş ve savaş sonrası dünyasını az çok düzene koymuşlardı.Kararlıydı o zamanki liderler; çünkü savaşın galipleriydiler...Hatta konu liderler ise, mağluptur bu yolda her galip...DolayısıylaSanki asıl galipler bir süre bu zirvelerde hiç görünmeyecekler...diyoruz onlara; onlar da bizim gibi Trump 'ın uyuklamasını, Putin 'in medya gösterisi nükleer çantasını falan, şüpheniz olmasın...

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Şu da ilginç...herkesi ağırladı ama hâli tavrıyla şöyle bir mesaj da verdi:

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Zirvenin kazananı kim diye saçma sapan tartışmalar yapılıyor.Sanırım bu zirve kazanmak için yapılmadı ama "yeni dünya" için asıl kaybedeni tayin etti. O ne mi?tabii ki...Dünyadakinüfusu mu? Biz, zirve olsa da, olmasa da mağlubuz zaten...

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Cuma sabahı ekonomi kanallarını izleyenler şöyle cümlelerle karşılaştılar:Komik ama anlamlı...Borsada yatırımcı yok demek istiyorlar...Eh, kafamıza vura vura öğrettiler: Modern para iştah seviyor, bu bir. Risk olmadan kazanç olmuyor, bu da iki...Riski ve iştahı çöpe attığımız zaman ancak,dan konuşabileceğiz, bunu da anladık!Cevabı kendime saklıyorum.

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Başarıyı göklere çıkartanlar bunu anlatmazlar.Başarıdayoktur, o yüzden kutlamaları gürültülü olur; ancak gürültü içinde yalnız kaldığınızı fark etmezsiniz...

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Bir şeye ya da birineÇok fena yahu!