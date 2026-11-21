Zirve hakkında TV'lerde yorum üzerine yorum patlatanlara gülüyorum...
Hele "Bu zirvede hiçbir şey olmadı, dünyanın hayrına tek bir şey yok" diye dövünen arkadaşlar ayrı âlemler...
Yahu Şi, Putin ve Trump niye "dünyanın hayrına" toplansın?
Ne zaman böyle bir hedefleri oldu?
***
İkinci Yalta mı acaba
, diyorlar...
Ben de bir ara aklımdan geçirdim; hani 4-11 Şubat 1945 arası ABD
, Sovyetler Birliği ve Birleşik Krallık
liderleri bir araya gelmiş ve savaş sonrası dünyasını az çok düzene koymuşlardı.
Açıktılar...
Çünkü savaş da apaçıktı...
Kararlıydı o zamanki liderler; çünkü savaşın galipleriydiler...
Şimdiki savaş örtülü...
Kimin galip çıkacağı henüz belli değil...
Hatta konu liderler ise, mağluptur bu yolda her galip...
Dolayısıyla Yalta benzetmesi pek verimli ve zihin açıcı olmayacak...
Sanki asıl galipler bir süre bu zirvelerde hiç görünmeyecekler...
KÜRESELCİ OLİGARŞİ
diyoruz onlara; onlar da bizim gibi Trump
'ın uyuklamasını, Putin
'in medya gösterisi nükleer çantasını falan gülerek izliyorlar
, şüpheniz olmasın...
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Şu da ilginç...
Şi
herkesi ağırladı ama hâli tavrıyla şöyle bir mesaj da verdi: Hiçbiriniz benim için pek de önemli değilsiniz...
***
Zirvenin kazananı kim diye saçma sapan tartışmalar yapılıyor.
Sanırım bu zirve kazanmak için yapılmadı ama "yeni dünya" için asıl kaybedeni tayin etti. O ne mi? Avrupa
tabii ki...
Dünyadaki "sade insan"
nüfusu mu? Biz, zirve olsa da, olmasa da mağlubuz zaten...
***
Cuma sabahı ekonomi kanallarını izleyenler şöyle cümlelerle karşılaştılar: "Piyasalara baktığımızda risk iştahında sıkıntı görüyoruz..."
Komik ama anlamlı...
Borsada yatırımcı yok demek istiyorlar...
Eh, kafamıza vura vura öğrettiler: Modern para iştah seviyor, bu bir. Risk olmadan kazanç olmuyor, bu da iki...
Riski ve iştahı çöpe attığımız zaman ancak, "insan gibi insan"
dan konuşabileceğiz, bunu da anladık!
Çıkmaz ayın son çarşambasında mı?
Cevabı kendime saklıyorum.
***
Başarı her zaman serttir...
Başarıyı göklere çıkartanlar bunu anlatmazlar.
Başarıda sevincin ve şefkatin yumuşaklığı
yoktur, o yüzden kutlamaları gürültülü olur; ancak gürültü içinde yalnız kaldığınızı fark etmezsiniz...
***
Bir şeye ya da birine tepeden bakmıyorsak, bakmıyoruz.
Çok fena yahu!