Sabahın ilk ışıkları gökdelenlerin üzerine düşüyor.

Metropol canlanıyor...

Parklarda yavaştan sonbahar havası...

Büyük ve şık yatak odası; yatakta uyuyan bir adam, gardırobu karıştırıp bavul hazırlayan orta yaşlı bir kadın...

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Adam gözlerini açtığında şaşırıyor: "Ne yapıyorsun?"Kadındiyor;"İyi de neden toplanıyorsun, anlamadım."Kadın kararlı biçimde konuşmaya devam ediyor: "Sezon tam olarak bitti sayılmaz. Sahile yakın güzel bir ev tuttum, çocuklar da hoşlanacaklar.Adam toparlanıyor ve can alıcı soruyu yöneltiyor karısına: "Kısa bir tatile hayır demem ama söyler misin hayatım, neden şimdi?"Kadın o zaman pencereye gidiyor: "İnsanların büyük bir hevesle güne başladıklarını gördüm. Bu patırtının bir parçası olduğum için şanslıyım dedim önce...

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İşte tam o anda filmin adı yazıyor ekranda...Tam orada başlar film:2023 yapımı bu bilimkurgu filminden henüz yakın zamanda bahsetmiştim hatırlayacaksınız, haniertesiydi...Şimdi filmin olaylarından değil desöz açayım istiyorum...Düşünelim istiyorum...izlediğimiz bu film başroldeki kahramanınınsöylemesiyle açılıyor...O ne mi?

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Onca çaba...Hepsi ne için?Cevap yok!Film bu hakikati derinden hissettiriyor.Şimdi bu noktada durup düşünmeye, filmin kahramanı gibi yüzleşmeye hazır mıyız?