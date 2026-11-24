Hiç düşünüyor musunuz?..
Niye global medya alttan alta toplumların kolektif bilinçdışına bir tür "kıyamet" hissi zerk ediyor?
Neden şimdi satın alacağın giysinin veya hemen kullanmaya başlayacağın kahve makinesinin reklamına bile "yeryüzündeki yaşamın tehdit altında olduğu" fikri yerleştiriliyor?
Gerçekten dünyanın sonu mu geliyor?
Yoksa esas mesele "bu dünya düzeni"nin sonu mu?
***Bilmemiz gereken nokta şu:
***Son zamanlarda iyice gaz verilen "kıyamet bilinci" de bu çalışmanın ürünü işte!
***Geçen gün "iklim krizi" konusunda en coşkulu yayınlardan birinde şöyle bir başlık vardı: "Dünyanın en zengin binde 1'i, en yoksul 3.5 milyar insan kadar karbon salıyor."
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Yanlış anlaşılmak istemem...
Şu soruları da not düşeyim:
Dünyanın mevcut düzeni iyi mi? Hayır!
Dünyanın iklimi, ekonomisi ve insanı normal mi? Hayır!
Şurası kesin: Kıyamet için kaşınıyor insanlık...
Peki yapay heyecanlar ve "sade insan"ı yok sayan politikalarla yeryüzünün yıkımı durdurulabilir mi?
Ve misal bu ya...
Gazze'yi kurtaramazken dünyayı kurtarabilir miyiz?
Bitmiş insanlığı "bitmek" ile korkutabilmek mümkün mü?
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NOT DEFTERİ
O yıldızların hiçbiri aslında orada değil mi diyeceksin bana... Bazıları orada ama bazıları on binlerce yıl önce yandı bitti. Buna inanmıyorum... Nasıl inanmazsın?.. Onları görebiliyorum... Anılarını görebiliyorsun. (ANNE CARSON / Kırmızının Otobiyografisi)