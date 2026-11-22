Sakalsız, somurtuk, havalı genç adam...

Geçen gün ortaya çıktı bu fotoğrafım.

Unutmuşum, benim için bir tür tarih-öncesi zaten...

Yeğenimin nikahında arka sırada durmuşum, başım hafifçe eğik, bıyıklarım var, gür siyah saçlar ve ortamdan kopuk bir hal...

Belli ki fena halde sıkılıyorum...

İlkokul 5. Sınıf'ta çektirdiğimiz toplu fotoğraftaki ukala fakat içine kapanık ve hep somurtuk Haşmet'ten hiç farkı yok...

Bu kez kendime dışarıdan bakabiliyorum, çünkü sakalsızım.

Ama ilk kez bir fotoğrafıma bakıp sarsıldım; sakalın onlarca yıl örtüp sakladığı yüzden eser yok; hem hakiki bir genç adam var, hem de sanki başka biri..

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Aklıma sevgili yazarlarımdan D.H. Lawrence'ın bir mektubundaki cümlesi geldi:Sakal öyledir...Saklanırken ele verir erkekleri, çünkü artıkŞimdi kalkıp D. H. Lawrence'ın ilk sakal bıraktığı 1914 Sonbaharı'nda yazdığına baktım...Çarpıcı...Şöyle not düşmüş defterine:

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Geçen Pazar ""den konuşmaya başlamıştım...Ancak başkasının bakışıyla inşa olabilen yüzümüzden bahsetmiştim hani...Şimdi de birazkonuşalım istiyorum.Çok kuşkuluyum...Güzelsek güzelliğimiz, yakışıklıysak yakışıklılığımız fotoğraftaki gibi değil...Yüz canlıyken kendini yeniden yapıyor; bütün çirkinlikleri birer birer silebiliyor.Ama fotoğraf öyle mi ya!dışarda bırakıyor fotoğraf...

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otoğraflarından nefret edermiş, yok etmesin diye arkadaşları fotoğraflarını ondan kaçırmışlar hep...Şu çok derin, çok sarsıcı şiirlerin şairi fotoğraflarında gördüğümolamaz!

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Onlar neden seviyorlar fotoğraflarını?Hele dijital fotoğraf teknolojisinin yeni numaralarına neden tutkuyla bağlılar?Heyecanlanıyorlar...Yüzlerinde donmuş bir anı değil,görmeyi biliyorlar...

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Daha konuşacak çok şey var.