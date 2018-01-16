Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün dünyanın başına bela olması, 2'nci Dünya Savaşı ile başladı. ABD 1'inci Dünya Savaşı'ndan sonra kendi kıtasına çekilmişti. "İzolasyonizm" diye bilinen bu politikada, ABD sadece arka bahçesi olarak gördüğü Latin Amerika ülkelerine müdahale ederdi. Ama 2'nci Dünya Savaşı'na önce Pasifik'te sonra da Avrupa'da katılan ABD, elini bir daha dünya ülkelerinin üzerinden çekmedi... İşgallerle, darbelerle ve her çeşit kirli yöntemlerle, dünyayı birbirine katmayı sürdürüyor.



Çarpık anlayış

Bu çarpık anlayışın bize son yansımasını, PKK/PYD oluşumuna ABD'nin hem silah hem de siyasi destek vermesinden görmekteyiz. Amerika son olarak Suriye'de 30 bin kişiden oluşan bir sınır koruma gücü kurulacağını açıklamıştı. Bizim bu tür bir davranışa seyirci kalmayacağımızı Cumhurbaşkanı Erdoğan çok açık biçimde açıklamıştı.



Lavrov uyardı

Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da "ABD'nin Suriye'de ordu kurma çabaları ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verebilir. ABD'den bu konuda detaylı açıklama bekliyoruz" diye konuştu. Bu arada ABD himayesindeki terör örgütü önceki gece yarısına doğru, Afrin'deki mevzilerinden Türkiye sınırında Özgür Suriye Ordusu unsurlarının kontrolünde olan sivil yerleşimlere çok sayıda roket attı.



Yeni Naziler

ABD'nin Nazi Almanyası'nın yerine geçtiğini gözlemleyen Amerikalılar da var. Mesela ABD'li medya uzmanı ve aktivist Jerry Day, ABD'nin özellikle Ortadoğu ülkelerine yaptığı müdahalesine ve bu müdahalelerin hiçbir yasal gerekçeye dayanmadığına dikkat çekerek şöyle konuşmuş:

"- ABD, uluslararası tüm anlaşmaları ihlal etti, Müslüman ülkeleri bombaladı, insanları öldürdü. Bu yüzden gittikçe yalnızlaştı. Bir gün sonumuz, İkinci Dünya savaşı sonrası Almanlar gibi olacak. Dünyanın yeni katilleri biziz."



Zavallı Irak

ABD'nin perişan ettiği ülkelerden biri olan Irak'ta dün yeni bir intihar saldırısı ile Bağdat'ın Tayaran Meydanı'nda 35 kişi daha öldü. ABD işgalinden beri kendine gelemeyen Irak'ta, 1.5 milyon kişinin canını kaybetmesi ve DEAŞ'ın doğması yetmezmiş gibi, hemen her gün bir intihar bombacısı insanların canını alıyor.



Trump belası

İttifak ortağımız olan ABD'nin nereden ve nasıl bizi de rahatsız edeceğini kestirmek zor. FETÖ yoluyla mı, Zarrap davası benzeri komplolarla mı, darbe girişimleri ile mi, vize krizleriyle mi, melanetini sergileyecek bilemeyiz. Ancak sade biz değil Avrupa ve Asya ülkeleri de işin farkındalar. Davos'ta 23 Şubat'ta Trump'ın yapması beklenen konuşma, şimdiden İsviçre kentlerinde protesto ediliyor. Kısacası ABD'nin başına da Allah Trump'ı bela etti. Bakalım bu serüvenin sonu nasıl bitecek?